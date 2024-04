Rade posao za državu, naplate se novcem poreznih obveznika, a na nevjerojatan se način rješavaju otpada

Ekipu Provjerenog prošli tjedan napali su u Ježdovcu, no nastavili su istraživati kriminal koji se odvija na divljim deponijima. Na drugom kraju metropole, u Kosnici, koja administrativno pripada Velikoj Gorici ista situacija. Državno zemljište se koristi kao deponij.

I što je nevjerojatno godinama se ponavljaju iste tvrtke i vlasnici. Golemi je to apsurd u kojem sudjeluje država. Ti ljudi naime rade kao podizvođači radova na obnovi državnih institucija. Onih koji se financiraju javnim, dakle i našim novcem.

Tako mi plaćamo privatnicima da odvezu otpad, oni taj otpad bace na državnu zemlju, dakle našu, pa opet mi te deponije moramo sanirati javnim sredstvima. Zakon je jasan. Onaj tko se rješava otpada na ovakav način - može i mora odgovarati. Kazne su i do pet godina zatvora. Kako to da se naočigled svega što se događa, kažnjeni mogu pobrojati na prste?

Priča Provjerenog dolazi iz Kosnice. U blizini je Sava i dio područja je vodozaštićeno područje. Upravo su, izgleda, vodocrpiliša omiljene lokacije zagađivača prirode. Marko Košek iz Zelene akcije kaže da su na takvim terenima male kontrole. Čini mu se da je sve rađeno uz blagoslov državnih institucija, a otpad se odlaže ilegalno i kazneni progon izostaje.

A ovo nije od jučer, tu kao i u Ježdovcu uhodane ekipe godinama sudjeluju u kriminalu. Prije svega nekoliko dana i ekipa Provjerenog napadnuta je od osobe koja je godinama poznata da se bavi upravo ilegalnim odlaganjem otpada!

Baš kao i u Ježdovcu, i u Kosnici svega se može naći. Mladen kaže da se ovdje rade iskopi u koje se zatrpava sve i svašta od knaufa do kauča.

Pitanje je od kud te stvari dolaze. Neki dokumenti došli su iz veterinarske inspekcije. Ekipa Provjerenog prethodnih godina je svjedočila namještaju iz MUP-a.

Postoje kazne, ali sudovi ne dosuđuju maksimalne

Znaju li institucije tko im je i gdje zbrinuo otpad?

Dok su čekali da se sretnemo na lokaciji, velikogorički komunalci, uhvatili su i kaznili fizičku osobu koja je pokušavala odvesti otpad u šumu.

"U zadnje vrijeme, u zadnjih mjesec dana smo dvije firme i tri fizičke osobe kaznili", kaže komunalni redar Mladen Štumfin.

"Kad se uhvate fizičke osobe onda naši komunalci naplaćuju kazne, dok pravne osobe šaljemo na postupanje u Inspektorat", objašnjava Ivan Rak, direktor Čistoće Velike Gorice.

"Tu je ta Magama tvrtka koju je krim policija zaustavila do našeg dolaska, tu smo ih evidentirali", kaže komunalni redar.

"DIRH provodi postupak, kažnjavaju se, očito i naređuje se. Ovoga puta nismo mogli utvrditi koliko su oni smeća odložili, tako da oni njima nisu mogli narediti da uklone dio smeća nego nažalost to ide sve opet , dobili smo dopis da mi to, jedinica lokalne samouprave, očistimo", dodaje.

Loptica odgovornosti, kažu u Zelenoj akciji, i u ovoj priči prebacuje se s jedne institucije na drugu. Sa ministarstva na inspektorat, pa na gradove i komunalne redare, a oni odgovornost usmjeravaju na DORH i sudstvo.

"Nemamo uopće podatke što se tiče državnog odvjetništva koliko je takvih djela procesuirano, jesu uopće i da li je itko kažnjen kaznom zatvora jer može se kazniti do 5 godina zatvora. Vrlo je veliki problem što uglavnom to staje na prekršajnim kaznama", napominje Košak.

Statistika sudstva

Koliko je ljudi kazneno gonjeno podatak je koji od Državnog odvjetništva nismo uspjeli dobiti. No statistika sudstva je i više nego jasan pokazatelj kako se sustav nosi s počiniteljima ovih, zakonom jasno propisanih kaznenih djela, za koje je previđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.

U četiri godine na razini države za onečišćenje okoliša osuđena je jedna osoba, za ugrožavanje okoliša otpadom 10 fizičkih i 4 pravne osobe, a za uništavanje zaštićenih djelova prirode 18 fizičkih osoba.



"Tu vidimo donošenje tih minimalnih kazni, a puno veće kazne čak i kazne zatvora su potrebne da bi se tome stalo na kraj. Sa druge strane policija često zna ignorirati prijave građana i sami smo tome svjedočili, bili smo na terenu prijavljivali, no policija se nije pojavila", kaže Košak.

Državni inspektorat je u 5 godina izrekao kazne u ukupnom iznosu od 230 tisuća eura. Dok su zagrebački komunalni redari izrekli 793 prekršajne mjere protiv fizičkih osoba te 1472 protiv pravnih osoba.

Iz ministarstva pravosuđa kažu da je Europska unija prije dva mjeseca donijela Direktivu o zaštiti okoliša kaznenopravnim sredstvima, u kojoj postrožuju kazne za ova djela kako za osobe tako i za tvrtke. Hrvatska će to implementirati u sljedeće dvije godine, kažu u Ministarstvu.

Miličević tvrdi da zatrpava čistu zemlju, a zapravo se radi o otpadu

Provjereno podsjeća i na slučaj Miličević. Kamioni otpada dolaze na njegove privatne parcele s kojih je, potvrđuju sudske presude, ilegalno iskopavao šljunak.

Komunalni redari Velike Gorice tvrde – godinama se otpad zatrpava u rupe na Miličevićevim parcelama i prikriva zemljom. Uz navode da isti izdaje račune preko svoje tvrtke da su umjesto otpada deponirali- čistu zemlju. Razmjeri ekološke katastrofe su nemjerljivi.

"Zakon o gospodarenju otpadom daje mogućnosti, oni su propisali kazne za počinitelje, mi imamo mogućnosti proširiti te odluke na koje načine ćemo kažnjavati fizičke i pravne osobe. I kako će se dalje postupati, napominje Rak.

Uložili su u nadzore kamere, redovito idu u patrole, kazne digli na zakonski maksimum. Ova jedinica lokalne samouprave odlučna je da se riješi prekršitelja.

Jedan od prekršitelja kojeg je Grad Velika Gorica prijavila Inspektoratu je poznanik iz priloga o Ježdovcu.

Tvrtka PROTEAM USLUGE, koja na ovom području ima zemljište, a na njemu- otpad. Jasmina Turkanovića ponovno je kontaktirala ekipa Provjerenog.



"Ja sam htio napraviti parking koji sam trebao iznamljivati. Ne zna, tko mu je, kako on tvrdi doveo otpad na zemljište. Preko noći i dana dođu i bace mi iz kombija tamo. To se vidi da je na cesti. Sigurno bi ja bacio tu da ne mogu ući, razumijete. Ali ispada ja se s tim bavim i taman baš na mom zemljištu", rekao je Turković telefonski.

Podsjetimo, u Ježdovečkoj šumi, ekipa Provjerenog zatekla je kamion koji istovaruje otpad, a koji je registriran na tvrtku Proteam usluge, za koji Turkanović tvrdi da ga je prodao u siječnju i šalje nam račun. Slučajnost je, kaže, i to što se on našao upravo u Ježdovečkoj šumi nakon što je Matković, kojeg također poznaje, napao ekipu Provjerenog. A tvrdi da, dan poslije kada je zatečen u istom tom kamionu, to nije bio on.

Proučavajući njegovu tvrtku nešto je ekipi Provjerenog privuklo pozornost. Na svojim stranicama hvalio se ni manje ni više nego poslovima s državnim institucijama.

Turkanović se hvalio kako je radio za Vinograsku bolnicu, pa za Rebro, ministarstva...

Obnova Ministarstva vanjskih poslova ugovorena je na 21 milijun eura, dok je rušenje dimnjaka u Vinogradskoj i sanacija onog na Rebru plaćena po 3 milijuna tadašnjih kuna. No, na upit spomenutim institucijama, jesu li poslovale s tvrtkom Proteam usluge- svi osim Porezne uprave odgovorili su - da nisu.

Kako je moguće da državna institucija ne zna tko joj je vozio otpad? "Vi ste tamo napisali koliko su oni naplatili. Što vas briga koliko je tko kome naplatio. Poslali ste mail", kaže Turkanović.

Mail s takvim pitanjem, poslala je novinarka jedino državnim institucijama za koje se Turkanović hvalio da je radio. Kako je za sadržaj upita on saznao, nije poznato ekipi Provjerenog!

O radu na dimnjacima dviju bolnica o kojima je Turkanović snimio video dokaze, Provjereno je upitalo i tvrtku Mi Maris s kojom je posao originalno ugovoren. Upit je poslan i turskoj tvrtki Feka koja je dobila posao obnove Ministarstva vanjskih poslova. Pitali su ih i jesu li imali podugovore s Turkanovićem i mogli li dokazati da je sve odrađeno u skladu sa zakonom. Ako ugovore nemaju znači da kao podizvođači, kažu nam iz struke, na gradilištu nisu smjeli biti. No odgovor još nismo dobili.

Velika Gorica eventualnim muljažama na gradilištu pokušava doskočiti uvođenjem dodatne provjere koja se tiče upravo otpada.

Gordana Mikulčić Krnjaja, pročelnica upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Velike Gorice napominje kako morate dokazati prije nego što će se ići izdavati uporabna dozvola na koji način ste zbrinuli otpad od rušenja.

"Prije toga morate dokazati nama i mi moramo provjeriti vaše navode, da li su točni ili ne. Ako ne mogu dokazati, u tom slučaju ide se na DIRH ako se radi o pravnoj osobi, a ako je fizička ćemo mi kažnjavati".

Kako bi zaustavili bujanje divljih deponija, Velika Gorica uvela je najvišu zakonom propisanu kaznu za ponavljače prekršaja od 13 tisuća eura.

U Gradu Zagrebu se može dva puta na godinu naručiti besplatan odvoz glomaznog i građevinskog otpada. Pitanje je koliko je onda zaista potrebno da građani takav odvoz plaćaju firmama upitnog poslovanja, koji otpad istovaraju u šumu, na zemlju ispod koje je voda koju svi pijemo. Što je još nevjerojatnije, piju je i oni koji su taj otpad tamo zatrpali.

