Ministarstvo reagiralo na MOL-ovu prijavu Janafa: "Ovo razotkriva njihove stvarne ciljeve"

Odluku MOL grupe i njezine slovačke podružnice Slovnafta o prijavi Jadranskog naftovoda (Janaf) Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije Republika Hrvatska ocjenjuje potezom koji pokazuje ozbiljnu nedosljednost prema partnerima i prijateljima u Hrvatskoj, priopćeno je u srijedu iz Ministarstva gospodarstva.
To osobito, kako ističu iz Ministarstva, nakon što je Hrvatska tijekom energetske krize pokazala spremnost pomoći i osigurati stabilne opskrbne pravce za Mađarsku i Slovačku, kao što smo učinili već i s drugim energentima, naglašavaju iz Ministarstva.
"Hrvatska u upravljanju svojom energetskom infrastrukturom postupa u skladu s pravnim okvirom Europske unije, uključujući važeće sankcijske režime, kao i u skladu s OFAC regulativama koje uređuju međunarodne energetske tokove i financijske transakcije", kažu u Ministarstvu gospodarstva.
Dodaju i da je Janaf pouzdana, sigurna i konkurentna opskrbna ruta, koja ima kapacitet zadovoljiti potrebe Mađarske i Slovačke te doprinosi jačanju energetske sigurnosti i smanjenju ovisnosti o ruskim energentima.
"Nerazumna je ovakva nervoza, ali barem cjelokupna javnost i ključni dionici imaju priliku vidjeti poteze koji jasno razotkrivaju stvarne političke i energetske ciljeve pojedinih aktera u Mađarskoj i Slovačkoj, a koji i dalje ostaju snažno vezani uz ruske energetske interese. Hrvatska je pokazala da želi biti pouzdan partner te ostaje predana europskoj energetskoj sigurnosti, diversifikaciji opskrbe i odgovornom partnerstvu unutar Europske unije. Pravni, financijski, politički i moralni argumenti jasno su na našoj strani. Sva tijela EU i drugih partnera to će sasvim sigurno prepoznati", zaključuju iz Ministarstva u svojoj reakciji na prijavu MOL Grupe i Slovnafta EK.
Janaf prijavljen Europskoj komisiji
MOL i Slovnaft podnijeli su formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj, izvijestio je MOL u srijedu.
MOL pritom podsjeća kako su 27. siječnja ove godine prekinute isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba. Naftovod je od tada izvan pogona, što značajno povećava ovisnost kopnenih rafinerija u srednjoj i istočnoj Europi o Janafu kao jedinoj održivoj ruti, kaže MOL.
Nadalje, tvrdi da Janaf ima monopol nad opskrbom mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi s mora te da unatoč činjenici da je u takvim slučajevima opskrba tih dviju zemalja ruskom sirovom naftom dopremljenom morskim putem dopuštena i u skladu sa sankcijama EU-a i SAD-a, Janaf odgađa njezino prihvaćanje, pozivajući se na dodatne pravne provjere.
MOL tvrdi da Janaf to čini unatoč tome što prema sankcijama EU-a Mađarska i Slovačka mogu nabavljati rusku sirovu naftu koja nije obuhvaćena sankcijama i morskim putem, ako naftovod Družba nije u funkciji. Dodaje da je od prekida isporuke Družbom više puta zatražio od Janafa potvrdu da će preuzeti teret sirove nafte ruskog podrijetla dopremljen morskim putem koji je zakonito uvezen u skladu s pravilima sankcija EU-a i SAD-a, ali da se to nije dogodilo.
Prema tumačenju MOL-a, pravo tržišnog natjecanja Europske unije kaže da je tvrtka koja ima monopol nad energetskom infrastrukturom u dominantnom položaju. Prema mišljenju MOL-a i Slovnafta, Janaf zloupotrebljava svoj dominantni položaj.
U svom pismu upućenom Europskoj komisiji, MOL i Slovnaft tvrde i da Janaf od 2022. godine naplaćuje tri do četiri puta veću cijenu od poštene tržišne cijene za transport.
Reakcija Janafa: Usluge transporta svim korisnicima pružamo pod jednakim uvjetima
Janaf pruža usluge transporta sirove nafte svim korisnicima pod jednakim uvjetima, istaknuli su u srijedu iz te državne transportne kompanije u reakciji na MOL-ovu i Slovnaftovu formalnu pritužbu EK. U svom priopćenju Janaf ističe da opskrba Slovačke i Mađarske sirovom naftom nije ugrožena, što je sama MOL Grupa dokazala organiziravši dolazak osam tankera s neruskom naftom na Terminal Omišalj u tekućem razdoblju.
"Iz navoda MOL Grupe razvidno je da se ne radi o pitanju energetske sigurnosti, nego o nastojanju da se zadrže komercijalne prednosti povezane s uvozom sankcionirane ruske nafte. Energetska sigurnost Hrvatske i Europske unije ne smije biti talac pojedinačnih interesa, osobito kada se opskrba neruskom naftom odvija uredno i u dovoljnim količinama", poručuju iz Janafa.
Kako naglašavaju, pitanje prihvata pojedinih pošiljki ruske nafte razmatra se isključivo u okviru važećih europskih i međunarodnih sankcija, uz konzultacije sa svim nadležnim i zainteresiranim stranama. Janaf će, kao i do sada, postupati u skladu s odlukama nadležnih tijela i osigurati uredno funkcioniranje sustava.
"Dogovor o cijenama transporta nafte dio je uobičajenog pregovaračkog postupka, pri čemu jedinična cijena ovisi o ugovorenim količinama – veće količine znače nižu cijenu. Ne postoji jedinstvena 'tržišna cijena' transporta nafte jer svaki naftovodni sustav posluje u specifičnim tehničkim, geografskim i tržišnim okolnostima. MOL i Slovnaft imaju vlastiti komercijalni interes, a podnošenje pritužbe Europskoj komisiji dio je njihovog pregovaračkog pritiska"m ističu iz Janafa.
U priopćenju su ponovili da će nastaviti jamčiti energetsku sigurnost središnje i jugoistočne Europe te ispunjavati svoju stratešku ulogu energetskog huba Europske unije, što uključuje i transport neruske nafte rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj u dovoljnim količinama za njihove cjelokupne godišnje potrebe.