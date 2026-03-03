Glavina sa prestižnog sajma poručio: "Možemo biti mirni. Hrvatska je sigurna, lako dostupna zemlja"

U Berlinu se održava jedan od najvećih i najvažnijih sajmova u turizmu. Sudjeluje i Hrvatska koja se želi nametnuti kao sigurna i dostupna destinacija. Iz putničkih agencija kažu da će ove godine zaista biti borba za svakog gosta, a nama je posebno važno njemačko tržište.

I ove godine nastavlja se trend "last minute" rezervacija, a cijene i sigurnost su među najvažnijim faktorima pri odabiru destinacije.

Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice Foto: DNEVNIK.hr

"Sajam je možda i najvažniji sajam za hrvatski turizam s obzirom da nam je Njemačka najvažnije emitivno tržište i na nama je da se potrudimo da kvalitetom usluga i kvalitetom turističke ponude opravdamo njihovo povjerenje i da nas naravno i ove godine u velikom broju posjete", rekao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Foto: DNEVNIK.hr

"Mislim da se ne okreću prema nama u tom smislu, jer smo to mi, nego traže jeftinije varijante. Kupovna moć im je znatno opala i samom tom činjenicom mi nismo na toj listi destinacija koje imaju najjeftiniju uslugu", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija.

Glavina: "Gosti percipiraju Hrvatsku kao jednu od najsigurnijih destinacija"

Svatko tko nešto znači u turizmu, danas se nalazi u Berlinu, na najvećem sajmu koji okuplja oko šest tisuća izlagača iz više od 17 zemalja. Naravno sve protječe u svjetlu događaja na Bliskom istoku.

"Pa naravno da (situacija na Bliskom istoku) može utjecati, jedna od osnovnih pretpostavki efektno, učinkovito bavljenje turizmom je mir i stabilnost koju trenutno nemamo, ali mislim da mi možemo ipak, ipak malo biti smireni, pouzdat se u činjenicu da nama 80% turističkog prometa upravo dolazi iz Europe i evo u Njemačkoj, koja je nama 25% tržišta. Nama najveći broj gostiju dolazi cestovnim putem, dakle dostupni smo cestovnim putem i istodobno gosti percipiraju Hrvatsku kao jednu od najsigurnijih destinacija u Europi. Prema tome poruka danas iz Berlina i svim našim tržištima, Hrvatska je sigurna, lako dostupna zemlja i potruditi ćemo se da ponudimo naravno dobar odnos cijene i kvalitete kako bi upravo ti čimbenici motivirali najveći broj Europljana da nas posjete ove godine", poručio je Tonči Glavina, ministar turizma.

Tonči Glavina, ministar turizma Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje o tome okreću li Nijemci nama leđa i idu li možda na neke jeftinije destinacije, rekao je da je Hrvatska 2025. godine ponovila iste brojke kao i prethodne godine, barem što se tiče njemačkih turista.

"Gospodarska situacija se mijenja na gore u Njemačkoj jer preko 82% Nijemaca smatra situaciju u svijetu nesigurnom, preko 50% smatra da je gospodarska situacija, njihovi budžeti, lošija nego prije. Ali istodobno jedan snažan dio njihovih gostiju očekuje da je Hrvatska zemlja gdje je dobar odnos cijene i kvalitete i nama jako snažno tržište i čak 61% njemačkih gostiju kaže da će putovati prema destinacijama koje su im poznate, koje su sigurne i dostupne, tu je Hrvatska. To je definitivno jedan od naših aduta", poručio je Glavina.





