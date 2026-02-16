Nova promjena za dio iznajmljivača! "Više nema mjesta za sivu zonu"

Nakon uvođenja obveze prijave u sustav e-građani, male obiteljske iznajmljivače uskoro čeka i proces isticanja novog registracijskog broja za svaku od smještajnih jedinica.

Detalja i uputa još nema, ali po europskoj direktivi do ljeta će svi mali iznajmljivači svojim oglasima morati dodati i novi registracijski broj.

"Svaka smještajna jedinica će imat svojevrsni OIB. Primjerice ako imate šest smještajnih jedinica svakih šest će imat svoj registracijski broj tako da tu više nam mjesta za sivu zonu. Mi zaista nastojimo asistirati kroz udrugu, ali i kroz ovaj kongres šta je najvažnije zapravo biti neka spona između struke, odnosno mjerodavnih institucija i svih onih pitanja koja nas stalno muče ne terenu", objasnila je Barbara Marković iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Barbara Marković Foto: DNEVNIK.hr

Na terenu ovaj dodatni posao postaje sve više digitaliziran. Predstavlja to pravi izazov za onaj dio obiteljskih iznajmljivača koji se manje koriste tehnologijom.

"Mi unutar našeg ureda imamo i ured za iznajmljivače i dobrodošli su svi oni koji imaju dodatna pitanja ili samo žele biti bolji kvalitetniji i u skladu sa zahtjevnim turističkim tržištem, da nam se obrate", poručila je Alijana Vukšić iz splitske Turističke zajednice.

Česte izmjene propisa, ali i nacionalne porezne i stambene politike dovele su nakon dugo vremena do pada broja ovog tipa turističkih kreveta. Deset tisuća manje u samo godinu dana.

Iznajmljivači - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U Splitsko-dalmatinskoj županiji, rekorderu po broju apartmana, u gradovima je čak 70 posto zahtjeva manje.

"To nije sve vezano na ove nove porezne i turističke politike nego dio zahtjeva je vjerojatno smanjen zbog broja smanjenog broja odjava samih smještajnih jedinica, a to očito ukazuje na činjenicu da se sezona produžava", smatra splitsko-dalmatinski dožupan Stipe Čogelja.

Iznajmljivači - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Istovremeno, dugoročni najam na razini Hrvatske bilježi porast od 14 posto.

"Ipak imamo tendenciju pada što se tiče kratkoročnog iznajmljivanja. Mislimo da te sve skupa mjere će dati učinak a da nećemo imat ovoliki jaz. U skladu s planom upravljanja destinacijom grada Splita. I da kroz sve to zapravo imamo jednu ravnotežu koja je bitna kompletno za cijeli grad", govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Broj obiteljskih iznajmljivača značajno bi mogao pasti s prvim danom iduće godinu, kad onima s nelegalnim objektima privremena rješenja prestaju vrijediti.

Marković dodaje da postoji briga za privremena rješenja: "Dosta imamo upita. Ono što mi imamo saznanja je da se ta privremena rješenja neće produživati, hoće li to tako ostati to naravno ovisi o resornom ministarstvu dakle institucijama".

Institucije bi, pak, po dosadašnjem iskustvu, rok onima bez građevinskih dozvola još jednom mogli produžiti.