Ministar ljutito: "Savezu smo dali milijune, najviše mi je žao skijaša i djece u sportu"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je u četvrtak izvlačenje novca i korupciju u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS) zbog čega je Uskok jutros uhitio nekoliko osoba, ocijenivši kako je riječ o najgorem mogućem obliku urušavanja ugleda cjelokupnog sustava hrvatskog sporta.

"Najoštrije osuđujemo ovakve neprihvatljive postupke koji narušavaju ugled i integritet cijelog sustava sporta. Takvo djelovanje štetno je za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti", rekao je Glavina u izjavi nakon sjednice Vlade.

Dodao je kako najviše suosjeća sa skijašicama i skijašima koji sigurno osjećaju posljedice ovoga, ali i sa svim sportašima u Hrvatskoj.

"Strašno sam razočaran jer znam koje napore radimo, kao ministarstvo i vlada, da osiguramo najbolje moguće uvjete za naše sportaše i da povećamo sredstva koja dodjeljujemo kako bi povećali broj djece u sportu i napravili ozbiljne sportske rezultate", poručio je.

Potrudit će se, dodao je, da dobiju precizne informacije o svemu što se događalo i je li se negdje zakazalo te će se sukladno tome donositi odluke u budućnosti.

Skijaški savez od 2016. od ministarstva dobio 15,9 milijuna eura

Glavina je podsjetio da ministarstvo financira HSS kroz sredstva koja su dodijeljena Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO). Od 2016. do danas sredstva HOO-u povećana su na iznos nešto viši od 61 milijun eura, a Skijaški savez u tom je razdoblju tim sredstvima financiran u iznosu od 15,9 milijuna eura, naveo je.

HOO je dužan kontrolirati i pratiti trošenje sredstava koja se dodjeljuju sportskim savezima, sukladno nekoliko različitih propisa, zakona i vlastitih akata, dodao je ministar te godišnje izvještavati ministarstvo o financiranju svih sportskih saveza.

Upitan je li HOO prijavio bilo kakve nepravilnosti, Glavina je rekao kako nisu imali prijavljenu nikakvu nepravilnost vezano uz financiranje ovog ili bilo kojeg drugog sportskog saveza. Također je rekao kako očekuje da nadležna tijela u HOO-u preispitaju situaciju, naprave potrebne kontrole i o tome obavijeste javnost i ministarstvo.

U tom kontekstu, podsjetio je i da je ministarstvo 2025. prvi put ustrojilo službu za kontrolu financiranja sustava sporta te da ministarstvo izravno kontrolira sredstva koja izravno dodjeljuje, primjerice za velike sportske manifestacije ili za izgradnju sportske infrastrukture.

Traži da se utvrde sve činjenice, odbacio navode o političkom kadroviranju

Glavina je na pitanje novinara potvrdio i da će tražiti dodatnu kontrolu od Hrvatske turističke zajednice (HTZ), s obzirom na to da je ona među sponzorima HSS-a, a pritom je dodao da HTZ ima transparentan model izvještavanja.

Upitan je li problematično da su brojne velike državne tvrtke također sponzori, ministar je rekao kako one samostalno donose odluke o sponzorstvima sukladno svojim korporativnim politikama, ali i dodao kako je to tema o kojoj treba razgovarati.

Naglasio jer i da se sportski savezi ne financiraju samo preko države, već imaju i vlastite prihode od gospodarskih aktivnosti, ulaznica i sponzorstava, koji kod većih saveza mogu činiti i više od 50 posto proračuna. Prema medijskim napisima, dodao je, HSS je imao vlastite prihode od 30 do 40 posto proračuna.

"Inzistiramo i tražimo da se kroz ovu istragu apsolutno utvrde sve činjenice da točno vidimo koja su se sredstva koristila, na koji način i da iz svega toga možemo doći do zaključaka ako trebamo raditi nekakve konkretne promjene", istaknuo je.

Glavina je odbacio optužbe oporbe o političkom kadroviranju HDZ-a u sportskim savezima, ističući autonomiju sporta u izboru vodstva. "Volio bih da kolege iz Mosta kažu koga sam ja to postavio, da kažu jedan savez, osobu ili razgovor koji se može dovesti u kontekst imenovanja, lobiranja ili bilo koga u tom sustavu. To apsolutno nije točno", poručio je.

Habijan: Očekujem da pravosudna tijela obave svoj posao

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je kako očekuje da institucije utvrde sve činjenice, navodeći da nema nedodirljivih, ali da nije dobra poruka da se nešto pozitivno i lijepo kao sport povezuje s kriminalom.

Dodao je i da ministarstvo osigurava sve alate i institute kako bi samostalna pravosudna tijela mogla raditi na ovakvim slučajevima.

Uz bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka, koji se nalazi u inozemstvu, na meti antikorupcijskih istražitelja zbog izvlačenja novca iz HSS-a još je pet osumnjičenih, a šteta počinjena od 2014. procjenjuje se na najmanje 30 milijuna eura.

Osumnjičeni su, kako se doznaje, na temelju fiktivnih poslova HSS-a s inozemnim off shore tvrtkama izvlačili novac, a velik je dio navodno je završio u Pavlekovoj tvrtki u Monacu. Istražitelji tako sumnjaju da je u posljednjih 12 godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno barem 30 milijuna eura.