Dojava o bombi u HDZ-u, evakuirana zgrada

Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi Gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutačno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

"U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici", kazao je Kabok.

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija.

Riječ je o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, s obzirom na to da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja.

Nedugo nakon ove vijesti, Policijska uprava zagrebačka (PUZ) potvrdila je kako policija tijekom pregleda zgrade zagrebačkog Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici nije pronašla nikakve eksplozivne naprave, čime se pokazalo da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.