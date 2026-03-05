GLAS i DOSIP traže zabranu prosvjeda ispred domova političara i javnih osoba

Stranke GLAS i DOSIP u saborsku su proceduru uputile prijedlog izmjena Zakona o javnom okupljanju kojim traže zabranu prosvjeda ispred privatnih stanova i kuća jer drže da privatni dom mora ostati prostor sigurnosti i mira, a ne da minorne političke opcije zastrašuju i maltretiraju građane.

"Sloboda okupljanja i izražavanja je ustavno pravo, ali je ustavno pravo i nepovredivost doma. Kad ultradesna, minorna politička opcija, polusvijet, poziva na prosvjede ispred privatnih stanova ljudi koji su se jasno i javno usprotivili povijesnom revizionizmu, relativizaciji ustaštva i korištenju ustaških pozdrava i simbola, to nije politički aktivizam i sloboda izražavanja i okupljanja. To je zastrašivanje i maltretiranje, koje ugrožava pravo građana na mir, nepovredivost doma i sigurnost”, pojasnila je Anka Mrak Taritaš (GLAS) motive za izmjenu Zakona na konferenciji za novinare u Saboru u četvrtak.

Posebno zabrinjava, ističe, činjenica da su mete ovih napada uglavnom žene, a kao što vidimo u posljednjem slučaju, i novinari, čak i njihovi roditelji. A naš premijer, ne samo da nije to osudio, nego sve prešutno odobrava i za eskalaciju nasilja okrivljuje 'histeričnu ljevicu', dodala je.

"I govori da je 'protiv svih zabrana', ali samo kada se zabrane ne tiču njega. Markov trg je već godinama zatvoren za prosvjede, za građane, za inicijative, za kritiku vlasti, ali kada se prijeti ženama i starcima ispred njihovih domova – onda je protiv zabrana", ustvrdila je.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved je otišao i korak dalje i zastupnici ispred čijeg stana se prosvjedovalo poručio da pazi što govori, napominje Mrak Taritaš.

"Zato podsjećamo predsjednika Sabora da smo u saborsku proceduru uputili izmjene Zakona o javnom okupljanju kojim tražimo zabranu prosvjedovanja ispred privatnih stanova i kuća, i tražimo da stavi u raspored rasprava čim to bude moguće. Vrijeme je da postavimo jasnu, razumnu i nužnu granicu - privatni dom mora ostati prostor sigurnosti, mira i nepovredivosti", poručila je zastupnica GLAS-a.

Dalija Orešković (DOSIP) ocijenila je da to nisu prosvjedi kojima skupina građana izražava nezadovoljstvo nekom javnom politikom nego je riječ o 'skupini pojedinaca koja očito ima proustaške fantazije i koja zloupotrebljava činjenicu da Andreju Plenkoviću odgovara stvaranja atmosfere netrpeljivosti i mržnje u društvu'.

Istaknula je da već postoje elementi temeljem kojih bi se to divljanje moglo zaustaviti, ali da Plenkovićeva vlast dopušta da se uznemiravaju građani, ne samo one osobe protiv kojih se nešto urliče na cesti nego i svi ostali koji su prisiljeni to slušati, "u slučaju mog kvarta to je trajalo više od sat vremena".

Pritom su temeljna i specijalna policija dobro odradili svoj posao, bili su jamstvo sigurnosti da neće doći do fizičkih napada, ali poražavajuća je činjenica da su se prilikom tog navodnog prosvjeda događala teža kaznena djela poput govora mržnje, ustvrdila je.

Na prosvjedu se, napominje, uporno ponavljalo kako su to jugokomunisti, mrzitelji svega hrvatskog, ljudi koje ne vole Thompsona, ne vole poklič 'za dom spremni', ne vole branitelje, govore protiv Domovinskog rata, zastupaju stranog agresora, što je čisti govor mržnje. Nakon tih prosvjeda umnožile su se prijetnje protiv nas koji smo na taj način stigmatizirani i označeni kao meta, upozorava Orešković.

"Dražen Keleminec i njegova skupina svojim performansima sebe prikazuju kao ridikule pa se čini da to što rade nije opasno. Itekako je opasno zato što se privatne adrese izloženih osoba u političkom i javnom životu čine javno dostupnima, i zato što se obraća publici koju lako mogu ponijeti emocije ili psihoaktivne supstance i doista se nečija sigurnost dovodi u pitanje", apelirala je.