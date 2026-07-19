Franković za Dnevnik Nove TV o policijskoj zaštiti: "Lakše mi je nabrojati one kojima se nisam zamjerio"

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković opet je pod policijskom zaštitom - 24 sata na dan. Drugi put u godinu dana. Samo za Dnevnik Nove TV progovorio je o pristicima koji dolaze, kako kaže, od gospodarstvenika kojima će novi GUP grada pomrsiti poslovne planove.

"Lakše mi je nekako nabrojati one ljude kojima se nisam zamjerio obnašavši dužnost gradonačelnika, nego one kojima sam se zamjerio. Međutim, zato postoje državne institucije, zato postoji policija - ona radi procjenu, ja poštujem", rekao je Franković.

Odluku o zaštiti policija donosi na temelju sigurnosne procjene da postoji ozbiljna prijetnja za život i sigurnost osobe. Pod ovakvom mjerom Franković je od početka srpnja. Iza svega tvrdi Franković stoji i pitanje GUP-a koji je predstavljen krajem lipnja i činjenica kako bi određene građevinske parcele u kontaktnoj zoni dubrovačke povijesne jezgre trebale postati zelene zone.

"Smanjujemo značajnu vrijednost zemljišta u kontaktnoj zoni povijesne jezgre za otprilike nekih, procjena između 500 i 700 miliona eura. Sigurno postoji jedan značajan broj ljudi koji nije baš previše sretan s tim, ja ne ulazim u policijske procjene. Policija radi svoj posao, ja svoj i nastavit ćemo tako i dalje, a ono što mogu jamčiti je da će GUP Grada Dubrovnika biti usvojen bez obzira koliko se neki trudili da do toga ne dođe", poručio je gradonačelnik.

Mato Franković - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"A da će biti pokušaja difamacije i mene na osobnoj razini i brojnih nekakvih drugih spački, toga će sigurno biti. To možemo očekivati obzirom na činjenicu da se radi uistinu o velikoj vrijednosti umanjenja zemljišta. Ali budućnost grada je iznad svakog pojedinca", dodao je.

Frankoviću je ovo druga policijska zaštita u posljednjih godinu dana - evo što na sve kažu Dubrovčani.

"U svakom slučaju GUP treba biti, grad se treba dovesti u red, nekad treba jača ruka za to, u nas kad je jača ruka odmah ne valja", komentirala je Laura.

"Svakako da nije nešto što je ugodno za čuti", dodali su građani.

Franković kaže kako zbog njegovih odluka određeni gospodarstvenici trpe štete jer se uvodi red u sustav , pa spominje i digitalne platforme za usluge prijevoza.

Mato Franković - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Posljednja moja inicijativa vezano za stavljanje sustava digitalnih platformi u okvire zakona isto tako nije baš naišla na odobravanje, ali moji amandmani su usvojeni u Hrvatskom saboru, tako da ćemo iduće godine i to imati riješeno", rekao je Franković.

Do kada će dubrovački gradonačelnik biti pod zaštitom stvar je sigurnosne procjene policije - GUP bi trebao biti izglasan od kraja godine. Red u prostoru građani čekaju više od desetljeća - s time se već dobro zakasnilo , a ovo je deveta godina Frankovićevog mandata.