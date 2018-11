Dubrovački gradonačelnik Mato Franković izjavio je u ponedjeljak uoči 4. europskog festivala turizma i strategije te konferencije "Kružna putovanja i gradovi - izazovi i prilike" da su sudionici skupa poznati svjetski turistički radnici, a "Dubrovnik je napravio male korake koji su svijetu očito prepoznati jer je postao primjer dobre prakse održivog turizma“.

Franković je ocijenio da je Dubrovnik grad s "najvećim brojem visokokategornika i s najvećom kvalitetom pružene usluge" te kako sličnoga grada u Hrvatskoj nema. "Možda se to slabije vidi jer smo udaljeni i nismo povezani s maticom zemljom pa treba više vremena dok nas prepoznaju. Najvažnije je da mi sami sebe cijenimo i da znamo koliko smo bitni", rekao je i dodao je kako broj noćenja i posjetitelja nije ključni pokazatelj uspjeha u turizmu, nego kvaliteta.

"Rovinj se pohvalio s četiri milijuna noćenja, što je Dubrovnik već prestigao", rekao je među ostalim Franković.

"Ovo je jedna od jačih konferencija s temom turizma u Republici Hrvatskoj u 2018. godini. Sudionici su poznati svjetski turistički djelatnici i donositelji ključnih odluka u turizmu i njihova prisutnost dokaz je kako se gleda na Dubrovnik. Napravili smo male korake, ali su u svijetu očito toliko prepoznati da je Dubrovnik postao primjer dobre prakse održivog turizma", ocijenio je Franković.

Dodao je kako nema jedinstvenog modela uspješnog upravljanja za svaki grad, ali od svakoga grada može se ponešto naučiti, od Barcelone i Bruggea do Venecije i Amsterdama.

"Još smo osamljeni u namjeri da se svi veliki gradovi kao odredišta za krstarenja ujedine kako bi se osmislili jedinstveni itinereri posjeta. U tom bismo slučaju s Venecijom i drugim gradovima mogli značajnije upravljati posjetima kruzera. Ono što smo postigli u 2019. godini daje nam za pravo da grabimo prema cilju od četiri tisuće gostiju istovremeno u povijesnoj jezgri", rekao je Franković.

Zamjenica dubrovačkoga gradonačelnika Jelka Tepšić izjavila je kako je projekt dio partnerske suradnje dvaju sestrinskih gradova, a svake druge godine održava se u Dubrovniku. "Htjeli smo dati još ozbiljniji ton festivalu i posvetiti se temama značajnima za Dubrovnik pa smo osmislili konferencijski dio, gdje smo se usredotočili na temu preopterećenosti i prekobrojnosti turista ne samo u dubrovačkoj, već i u drugim europskim starim gradskim jezgrama", rekla je Tepšić.

Četvrti festival turizma i strategije te konferencija "Kružna putovanja i gradovi - izazovi i prilike" održat će se od 7. do 10. studenoga u Dubrovniku u organizaciji Grada Dubrovnika i francuskoga grada prijatelja Rueil-Malmaisona.

Među ostalima, na skupu sudjeluju predstavnici mediteranskih destinacija i luka te ugledni predstavnici međunarodnih udruga vezanih uz turizam na kruzerima i kruzerskih kompanija te znanstvenici.

Među najavljenim govornicima su predsjednica CLIA organizacije (Cruise Lines International Association) Cindy D’Aoust, predsjednik udruženja Med Cruise (The Association od Mediterranean Cruise Ports) Airam Díaz Pastor, tajnik udruženja AIVP (The Worldwide Network of Port Cities) i direktor Luke Genove Alberto Cappato te Chris Windsor-Price (Marella Cruises Marine Operations Manager). Kao glavni govornik očekuje se CBS-ov urednik za putovanja i višestruki dobitnik nagrade "Emmy" Peter Greenberg. (Hina)