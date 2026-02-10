FOTO Pogledajte kako je novi ministar izgledao kad je imao gotovo 100 kila više. Otkrio kako je smršavio

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je potvrdio da ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade, a na njegovo će mjesto doći ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić.

Možda jedan od zanimljivijih detalja iz Ružićeve biografije njegova je borba protiv debljine. Naime, Ružić je u pet godina uspio smršavjeti 98 kilograma.

Alen Ružić Foto: Nel Pavletic/Pixsell

S težinom je imao problema od najranijeg djetinjstva. Već je u prvom osnovne dosegao 65 kilograma i bio je teži od učiteljice. Do početka fakulteta prošao je razne dijete, koje su redom bile neuspješne i vraćao se na staru kilažu.

Tijekom studija dosegao je 186 kilograma, ali se kao specijalist interne medicine počeo educirati o prehrani i znanstvena saznanja primjenjivao je na sebi.

Alen Ružić Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Alen Ružić Foto: Damir Skomrlj/Cropix

"Samo sam se počeo pametnije hraniti. Treba poštovati dnevni ritam obroka, raspodjelu što se kada jede", 2015. godine rekao je u intervjuu za Jutarnji list te dodao: "Potreba za hranom ne proizlazi samo iz gladi. To je jednako tako i emotivna potreba."

Alen Ružić Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Alen Ružić Foto: Damir Skomrlj/Cropix