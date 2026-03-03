VIDEO/FOTO Teško oštećena nevjerojatna palača Golestan

Palača Golestan, jedini UNESCO-ov spomenik svjetske baštine u glavnom gradu Irana, oštećena je u zračnom napadu koji su izveli SAD i Izrael.

U američko-izraelskim napadima oštećena palača Golestan koja je UNESCO-ov spomenik svjetske baštine - 1 Foto: IRCG

Oštećeni su dijelove palače, uključujući drvena vrata, tradicionalne perzijske prozore poznate kao orsi te dijelove s ukrasnim zrcalima. Ministar kulturne baštine, turizma i rukotvorina Seyed Reza Salehi Amiri najavio je da će o incidentu biti sastavljeno izvješće za UNESCO te je podsjetio da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.

Damage to UNESCO-listed Golestan Palace has been reported following recent U.S. and Zionist regime attacks. Cultural Heritage Minister Seyed Reza Salehi Amiri visited the site, as officials assessed the impact on this historic landmark.#iran https://t.co/OdBZ0bXcHc pic.twitter.com/hFOdvSufxz — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 2, 2026

Muzejski artefakti iz palače Golestan nisu oštećeni jer su ranije premješteni na sigurnu lokaciju.

Palača Golestan povijesni je kompleks zgrada i vrtova čija gradnja seže u vrijeme vladavine šaha Tahmaspa I. iz dinastije Safavida. Tijekom razdoblja Zand, palača je nakratko služila kao rezidencija Karima Kana, a za vrijeme dinastije Kadžar znatno je proširena kako bi postala dom kraljevske obitelji u novoj prijestolnici.

U doba Pahlavija korištena je za službene svečanosti i primanje predsjednika te uglednih stranih gostiju. Na popis UNESCO-ove svjetske baštine uvrštena je u srpnju 2013. godine.

Reagirao UNESCO

UNESCO je izrazio zabrinutost zbog zaštite mjesta kulturne baštine usred eskalacije nasilja na Bliskom istoku.

Istaknuli su da i dalje pomno prate stanje kulturne baštine u zemlji i diljem regije, s ciljem osiguranja njezine zaštite: "U tu svrhu, Organizacija je svim uključenim stranama priopćila geografske koordinate mjesta na Popisu svjetske baštine, kao i onih od nacionalnog značaja, kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta."



UNESCO podsjeća da su kulturna dobra zaštićena međunarodnim pravom, posebno Haškom konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954., uključujući njezin mehanizam pojačane zaštite, kao i Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine.