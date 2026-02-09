Tko je Alen Ružić? Ovo su problemi koji ga odmah čekaju u resoru

Kandidat za Piletićeva nasljednika, kako je to najavio premijer Andrej Plenković, bit će Alen Ružić, trenutačni ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Ružić je rođen 25. rujna 1972. godine, liječnik je, sveučilišni nastavnik i znanstvenik. Godine 2020. postao je ravnatelj KBC-a Rijeka, a prije toga u toj je bolnici bio predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila.

Od 2016. godine član je HDZ-a, a pet godina kasnije postao je i potpredsjednik Gradskog odbora stranke u Rijeci. Bio je kandidat HDZ-a za Primorsko-goranskog župana.

Govori engleski i talijanski jezik, oženjen je.

Alen Ružić Foto: Dnevnik Nove TV

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan pojašnjava s čim će se novi ministar u svom resoru morati suočiti.

"Imat će pune ruke posla. Čeka ga rješavanje ove cijele situacije oko inkluzivnog dodatka. Sam premijer Plenković danas je još jednom priznao da je njih iznenadila količina zahtjeva i da administracija to nije mogla pratiti.

Zatim ga čeka i rješavanje situacije vezano uz Zakon o osobnoj asistenciji, koji je prije nekoliko tjedana jednoglasnom odlukom pao na Ustavnom sudu.

Tu je Ustavni sud proširio područje primjene, odnosno prava, koja je, recimo to tako, ministarstvo Marina Piletića dalo, te k nekima reklo da ta prava ipak moraju ići svima.

Zatim čeka ga još i dio pregovora vezano za plaće u javnoj upravi.

Podsjetimo, dogovor je pao tek s dijelom službenika koji zastupaju državnu upravu, no još uvijek se čeka izjašnjavanje dijela sindikata kada je riječ o javnoj upravi, pa je za očekivati da će se novi ministar i s njima sastati.

Marin Piletić ostaje u Ministarstvu najkasnije do negdje sredine idućeg tjedna, naime saborski zastupnici ovaj tjedan imaju terenski tjedan, oni nisu u Saboru, ne zasjedaju, na terenu su, pa se tako ni procedura neće moći provesti.

Premijer Plenković idući tjedan putuje u Indiju, tako da je za očekivati da će cijela procedura biti provedena kroz ponedjeljak i utorak. Tada bi se moglo očekivati da se novi ministar baci na posao, itekako ga ima", javlja Petra Buljan.