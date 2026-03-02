Plenković upozorava: "Ako poskupe energenti - sve što ljudi rade, sve na čemu se temelji gospodarstvo, bit će skuplje"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković upozorio je u ponedjeljak u Varaždinu da eskalacija sukoba na Bliskom istoku mijenja energetsku sliku svijeta, a osvrnuo se i na oporbu istaknuvši da forsira ideološke podjele.

Na obilježavanju 36. obljetnice utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Varaždinske županije, Plenković se osvrnuo na globalne sigurnosne i energetske okolnosti, rad Vlade te na odnose s oporbom te ocijenio da Hrvatsku očekuje "žestoka" izborna kampanja u iduće dvije godine.

Govoreći o napadu Izraela i SAD-a na Iran, istaknuo je da taj razvoj događaja ima izravne posljedice na svjetsko tržište energenata.

"Zajednički napad Izraela i SAD-a na Iran koji se počeo u ovom drugom naletu događati od subote mijenja energetsku sliku svijeta. Vidjeli ste jutros kad smo se probudili cijene nafte su skočile, i to na svim tržištima”, rekao je Plenković.

Naglasio je da se posljedice možda neće osjetiti odmah, ali da bi u slučaju daljnje eskalacije mogle biti neizbježne.

Plenković: Europa je "izrazito ovisna" o uvozu fosilnih goriva

"Ako poskupe energenti - sve što ljudi rade, sve na čemu se temelji gospodarstvo, bit će skuplje. Tu dilema nema”, poručio je i podsjetio da je Europa "izrazito ovisna" o uvozu fosilnih goriva te naveo da Hrvatska, zahvaljujući terminalu za ukapljeni prirodni plin na Krku i naftnom terminalu u Omišlju, ima važnu ulogu u energetskoj sigurnosti ne samo za sebe, nego i za zemlje srednje i istočne Europe.

"U tim okolnostima, mi ćemo se zajedno s partnerima na razini Europe, na razini naših saveznika, uvijek zalagati i za mir, i za mirna rješenja, ali i za sigurnost koja je prije svega vidljiva u jačanju naših obrambenih sposobnosti, naše unutarnje sigurnosti, u sprječavanju nezakonitih migracija, a jednako tako stvaranje snažnije pozicije u jezgri Europske unije”, kazao je Plenković.

U kontekstu međunarodnog položaja Hrvatske istaknuo je članstvo u šengenskom prostoru i eurozoni te najavio dovršetak procesa pristupanja OECD-u tijekom ove godine, čime će se, kako je rekao, zaokružiti međunarodno pozicioniranje države. Osvrnuo se i na gospodarske pokazatelje, navodeći da je rast BDP-a u 2025. iznosio 3,2 posto, što je znatno iznad prosjeka Europske unije i eurozone.

Govoreći o oporbi, ocijenio je da pokušava političku raspravu svesti na ideološke teme.

Plenković: Kampanja će biti duga i intenzivna

"Ja o tome jedino čujem kad dođem u Hrvatski sabor. To je mjesto gdje se o tome govori. Jedino mjesto”, rekao je, dodavši da su ideološke teme mobilizirajuće i da ih oporba forsira jer, kako tvrdi, nema rješenja za ključna pitanja.

Članove stranke pozvao je na snažan angažman u razdoblju koje slijedi, najavivši dugu i intenzivnu kampanju.

"Želim pozvati sve vas da budete maksimalno angažirani u iduće dvije godine, jer ćete imati dugu, dugu izbornu kampanju. Iz našeg kuta, 10 godina mandata, plus još dvije, možemo biti jako zadovoljni, sretni, velika je to čast i povjerenje, ali iz aspekta opozicije malo je to dugo”, kazao je Plenković i dodao:

"Zato će eksplozija političke frustracije biti toliko vidljiva u iduće dvije godine da će onaj 'cirkus' koju smo gledali na izborima 2024. izgledati kao dječja predstava. Bit će puno žešća ta kampanja i zahtijevat će puno veći napor nas i naših partnera.”

Stričak: Premijera za počasnog građanina Varaždinske županije

Predsjednik Županijske organizacije HDZ-a i varaždinski župan Anđelko Stričak istaknuo je da se na području županije provodi snažan investicijski ciklus.

„"renutačno na području Varaždinske Županije provodimo nikad veći investicijski ciklus koji se mjeri preko milijardu eura”, rekao je Stričak, navodeći da se ulaganja odnose na projekte Županije, gradova i općina, državnih tvrtki te privatnog sektora.

Posebno je izdvojio ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, naglasivši da se provode deseci projekata izgradnje i opremanja škola, sportskih dvorana i zdravstvenih objekata. Podsjetio je i da sjever Hrvatske dobiva prvi Park prirode Zagorske gore.

"Dokazujemo da je moguće i štititi okoliš i voditi brigu u gospodarstvu. Na našem području je trenutačno nikad manje nezaposlenih i nikad više zaposlenih, a to sve zahvaljujući naporima Vlade Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Plenkovićem”, naglasio je Stričak.

Na kraju je najavio da će Varaždinska županija pokrenuti inicijativu da Andrej Plenković bude proglašen počasnim građaninom Županije.