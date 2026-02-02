FOTO Grozni prizori u predgrađu: "Ovo se događa sustavno i predstavlja opasnost"

Ružni prizori i primjer nesavjesnog ponašanja pojedinaca ovih dana mogu se vidjeti na izlazu iz Tenje, osječkog prigradskog naselja.

Naime, u Ulici fra Grge Martića, nakon Mamićevih farmi i Lovačkog doma, duž kanala s obiju strana ceste odbačene su brojne vreće kućnog otpada, razderano smeće, karton, plastika, pa čak i veći komadi otpada. O tome svjedoče i fotografije koje nam je poslao čitatelj, inače stanovnik spomenutog naselja.

Foto: Snimio čitatelj

"Javljam vam se zbog ozbiljnog problema ilegalnog odlaganja otpada na izlazu iz mjesta koje traje već mjesecima. Riječ je o više lokacija uz tu prometnicu, što upućuje na sustavno i ponavljano odlaganje. Fotografije su snimljene 1. veljače i jasno pokazuju razmjere problema. Kanal koji bi trebao služiti odvodnji sada je pretvoren u divlje odlagalište", kazao je Tenjanin te dodao:

Foto: Snimio čitatelj

"S obzorom na to da u Tenji postoji organiziran odvoz otpada i dostupni su zeleni otoci, ovakvo ponašanje pojedinaca nema opravdanja. Osim što narušava izgled mjesta, ovim se zagađuje tlo i potencijalno podzemne vode, što predstavlja rizik za okoliš i poljoprivredne površine u neposrednoj blizini."

Foto: Snimio čitatelj

Naglasio je kako je potrebno potaknuti nadležne službe na hitnu reakciju, ali i poslati jasnu poruku da se ovakvo ponašanje neće tolerirati.

Mnogi mještani o ilegalnom otpadu oglasili su se i u grupi "Prigradsko naselje - Tenja" na Facebooku.

"Prolazim tamo svaki dan i to je više nego sramotno i žalosno. Neki dan je netko bacio doslovno na njivu kraj ceste hrpu dječjih plišanaca. Danima su stajali tako i prizor je bio baš tužan. Nikako mi nije jasan taj sklop u glavi da uzmeš smeće i baciš uz cestu i neka netko drugi to rješava. Drago mi je da još netko to primjećuje. Pisao sam na neke adrese i ukazivao na taj problem, ali nije se ništa dogodilo", napisao je jedan korisnik.

Upit o navedenom problemu uputili smo i mjesnom odboru Tenje, čija je predsjednica Marija Capan za DNEVNIK.hr kazala sljedeće:

"Dosad nismo bili upoznati s navedenim problemom, a čim smo jutros dobili informaciju o ilegalno odbačenom otpadu, kontaktirali smo Unikom, gradsku tvrtku za odvoz otpada. Nažalost, povremeno se događa da neki nesavjesni građani odbacuju otpad i po poljima, nerazvrstanim cestama u okolici itd. Uvijek reagiramo kad nam stigne dojava, no nažalost, nemoguće je preventivno djelovati na ovakve postupke pojedinaca jer često mijenjaju lokacije odbacivanja otpada."

Dodala je kako službe Unikoma uvijek interveniraju u takvim situacijama, a u prethodnom kraćem razdoblju zbog snijega nisu izlazili na teren.

"Stojimo na raspolaganju i pozivamo stanovnike da nam se obrate ako uoče slične probleme, a iz Unikoma su poručili kako će u utorak sanirati ilegalni otpad na izlazu iz Tenje", naglasila je Marija Capan.