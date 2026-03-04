Vlada šalje zrakoplove po Hrvate na Bliskom istoku: "Ako ste u ovoj državi, žurno se javite"

Vlada organizira evakuacijske letove za hrvatske državljane koji se nalaze na Bliskom istoku. U idućim danima planirano je slanje četiriju zrakoplova Croatia Airlinesa, uz dodatne letove iz Dubaija u suradnji s lokalnom aviokompanijom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova podsjećaju da su evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Omana je evakuirano njih 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai kako bi se organizirao njihov povratak.

Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada. Za sve zainteresirane razmatra se i mogućnost evakuacije preko Rijada, o čemu će se iz Ministarstva naknadno oglasiti.

O svemu je ministar Gordan Grlić Radman u utorak razgovarao s ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom.

"Vlada Republike Hrvatske vodi sustavnu i odgovornu brigu o svim hrvatskim državljanima koji su zatražili pomoć. Tijekom prvih mjeseci pandemije bolesti COVID-19 uspješno je organiziran povratak tisuća hrvatskih državljana u domovinu, što potvrđuje spremnost i učinkovitost hrvatskih institucija u kriznim situacijama.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavit će poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite sigurnosti hrvatskih državljana te će o daljnjim aktivnostima pravodobno izvješćivati javnost", poručili su iz Ministarstva i pozvali građane da se što prije jave. Prioritet će imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se žurno javiti na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostaviti podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati. Podaci koje je potrebno dostaviti su: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj putovnice, datum isteka putovnice, broj mobilnog telefona, trenutačnu lokaciju (grad/emirat).

Važni kontakti za hrvatske državljane na Bliskom istoku

Državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država pozivaju se da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Katar i Oman

Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr



Izrael

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar