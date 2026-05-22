Uhićene četiri osobe zbog brutalnog napada na stranog pomorca u Rijeci

Primorsko-goranska policija u petak ujutro privela je četiri osobe koje povezuje s napadom na stranog pomorca krajem siječnja u Rijeci.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, priopćila je policija.

Podsjetimo, snimka napada proširila se društvenim mrežama proteklog vikenda. Na njoj se vidi kako nekoliko osoba fizički napada mlađeg muškarca.

Ispostavilo se da snimka prikazuje napad iz noći s 31. siječnja na 1. veljače, kada je više osoba napalo i ozlijedilo 25-godišnjeg pomorca sa stranog broda.

Napadači su mu pritom ukrali mobitel i novac, a policiji je tada prijavljeno razbojništvo i nanošenje teške tjelesne ozljede.

Nakon što mu je pružena liječnička pomoć te nakon što je podnio kaznenu prijavu, pomorac je s ostalim članovima posade napustio Rijeku.