Europski sud za ljudska prava odbacio žalbu Ive Sanadera: U propćenju detaljno objasnili svoju odluku

U četvrtak Europski sud za ljudska prava donio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva u kojoj je utvrdio da Ustavni sud nije bio pristran prilikom odlučivanja o ustavnoj tužbi Ive Sanadera.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Predmet spora pred Europskim sudom odnosi se na pitanje pristranosti Ustavnog suda prilikom odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja zahtjeva Ive Sanadera u predmetu Planinska zbog toga što je u ustavnosudskom postupku sudjelovao sudac R.M. koji je u predmetu Fimi Media bio branitelj jednog od suokrivljenika podnositelja zahtjeva.



Europski sud je detaljno ispitao prigovore podnositelja i argumente tužene države te utvrdio da dva kaznena postupka koja su se vodila protiv podnositelja zahtjeva, Planinska i Fimi Media, iako su se oba odnosila na korupciju, nisu bila na drugi način povezana. Također, Europski sud je smatrao da odluke domaćih sudova u predmetu Fimi Media nisu sadržavale utvrđenja koja bi mogla prejudicirati pitanje krivnje podnositelja zahtjeva u kasnijem postupku u predmetu Planinska.



Europski sud posebnu je važnost dao argumentu zastupnice da je od imenovanja R.M. na Ustavni sud (a time i prestanka njegova angažmana kao branitelja u predmetu Fimi Media) proteklo više od četiri godine. Također Europski sud nije smatrao da je R.M. u svojem postupanju kao branitelj suokrivljenika podnositelja zahtjeva u kaznenom postupku Fimi Media iskazao osobnu pristranost prema podnositelju zahtjeva u kasnijem i nepovezanom predmetu Planinska.



Konačno, Europski sud je smatrao da ništa ne upućuje na to da su suci Ustavnog suda u predmetu Planinska bili pod utjecajem predmeta Fimi Media, već je ustavno-sudska odluka sadržavala samo jednu kontekstualnu referencu na predmet Fimi Media, koja je bila ograničena na konkretnu pritužbu podnositelja zahtjeva u vezi s velikim brojem istodobnih kaznenih postupaka koji su se protiv njega vodili. Suci Ustavnog suda ispitali su navode podnositelja zahtjeva u predmetu Planinska isključivo na temelju tog spisa predmeta.



Uzimajući u obzir gore navedene argumente zastupnice i činjenice predmeta, Europski sud je utvrdio da se strahovi podnositelja zahtjeva u pogledu nedostatka nepristranosti Ustavnog suda u kaznenom postupku Planinska zbog prethodnog sudjelovanja suca R.M. kao branitelja suoptuženika podnositelja zahtjeva u nepovezanom kaznenom postupku, ne mogu smatrati objektivno opravdanima.



Sukladno tome, Europski sud je utvrdio da je zahtjev podnositelja Ive Sanadera očigledno neosnovan te ga je odbacio. Ova odluka o nedopuštenosti je konačna", piše u priopćenju.