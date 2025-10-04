54 žene pretvorene u seksualno roblje! Žrtve završile i u Hrvatskoj!

Sedamnaest osoba osumnjičenih za trgovanje ljudima - uhićeno je u velikoj međunarodnoj akciji u kordinaciji s Europolom. Istodobno se odvijala u Albaniji gdje je palo sedam osoba te u Kolumbiji gdje je uz vođu zločinačkog udruženja za organizirani lanac prostitucije uhićeno još njih devetero. Žrtava je bilo više od 50.

"Tim osobama se obećava nešto drugo, bolji život, dobar život, nekakvi atraktivni poslovi koji nemaju veze sa time, a kad upadnu u tu mrežu svodnika uzimaju im se dokumenti i oni postaju roblje i drže ih se da se prostituiraju i zarađuju, od čega oni imaju vrlo malo", pojašnjava Željko Cvrtila, kriminalist.

Upravo to bio je modus operandi i ove kriminalne mreže. Uhićeni Kolumbijci vrbovali su žene u ranjivim situacijama i prebacivali ih u Europu. Čim su se našle pod njihovom kontrolom - postale su seksualne robinje. Identificirane su 54 žrtve od toga 44 u Albaniji, 5 u Kolumbiji te 5 na teritoriju Hrvatske.

Razbijena mreža trgovine ljudima - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Sad vidimo da se Hrvatska nakon dugo vremena pojavljuje kao destinacija, kao krajnje ishodište, a to su u pravilu oni uvjetno rečeno bogatiji krajevi u kojima se ekploatacija žena i ljudi iz siromašnijih zemalja i događa", govori odvjetnik Rafael Krešić.

Struktura je bila jasna te su svi članovi mreže točno znali svoju ulogu u lancu. Pomno razrađena logistika, prijevoz i potpuni nadzor nad spolnim iskorištavanjem žrtava.

"Spolne usluge oglašavane su na mrežnim stranicama za odrasle, a operateri u pozivnim centrima pregovarali su o cijenama i uslugama, što znači da žrtve uopće nisu imale kontrolu nad vođenjem vlastitog života.

Takozvane "agencije" nadgledale su svaki detalj, od vrbovanja do naplate, pri čemu su često izlagale žrtve psihološkom i fizičkom nasilju i prijetnjama", kažu iz Ravnateljstva policije.



"Nije se radilo koliko sam ja vidio o nekakvoj uličnoj prostituciji nego eksluzivnijoj koja se određivala vjerojatno po hotelima i jahtama, a onda ovi koji su zapravo organizatori izmaknuti i spustili su to na ove suizvršitelje, ali evo zahvaljujući hrvatskoj polciji i on je nedavno ovdje lociran i na kraju uhićen u Kolumbiji i vidimo da se radi o relativno mladim osobama", kaže Cvrtila.

Razbijena mreža trgovine ljudima - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

U završnim akcijama u Kolumbiji sudjelovala je i hrvatska policajka. Kod nas je zakon jasan.



"Propisane kazne za to djelo su vrlo velike, sežu ovisno o obliku do 15 godina. Nema puno slučajeva, ali na tome se radi vrlo ozbiljno. Zakon štiti žrtve traffickinga u svim oblicima, čak je propisano kažnjavanje korisnika usluga takvih osoba koje su u takvom režimu dovedene ovdje", navodi Krešić.

U ovom slučaju, glavnom organizatoru išla je najmanje polovica nezakonito stečenih prihoda, a on se dalje koristio sofisticiranim medotama pranja novca.

Krijumčarenje ljudima postala je zasebna skupina organiziranog kriminala u kojoj se u ovom trenutku vrti najveći novac.