Razbijena međunarodna mreža prostitucije i trgovine ljudima! Sve se odvijalo i u Hrvatskoj, otkriveno kako su operirali

Provedeno je veliko kriminalističko istraživanje u okviru EUROPOL-a koje je dovelo do razbijanja međunarodno aktivne mreže trgovanja ljudima i organizirane prostitucije.

U operaciju su bile uključene albanska, kolumbijska i hrvatska policija uz potporu Eurojusta.

Istraživanje je dovelo do akcijskog dana u srijedu, koji se istodobno odvijao u Albaniji i Kolumbiji.



Policijskim postupanjem obuhvaćeno je 16 pretraga domova, 17 uhićenja te 54 identificirane žrtve koje dolaze iz Južne Amerike.

Ukupno 44 žrtve su pronađene u Albaniji, njih 5 u Hrvatskoj te jednako toliko u Kolumbiji.

Kako su operirali?

Kriminalna organizirana mreža, koju su uglavnom činili Kolumbijci, vrbovala je i prevozila žene u ranjivim situacijama s područja Kolumbije u Europu, a kada su se one našle pod kontrolom mreže, bile su izložene spolnom iskorištavanju u nekoliko europskih država uključujući Albaniju i Hrvatsku.

Osumnjičenici su djelovali s visokim stupnjem mobilnosti, što je otežavalo nacionalne istrage. Zahvaljujući međunarodnoj suradnji Albanije, Hrvatske i Kolumbije preko Europola, uspjelo se povezati glavne organizatore s lokalnim suradnicima koji su za njih djelovali u tranzitnim i odredišnim zemljama.

Glavni osumnjičeni, kojeg je Europol označio kao metu visokog rizika, vodio je aktivnosti skupine, ali se pritom distancirao od izravnog iskorištavanja.

Istraga je pokazala da je mreža bila vrlo organizirana, s jasno podijeljenim ulogama – od vrbovanja i prijevoza, do nadzora i iskorištavanja žrtava.

Spolne usluge oglašavale su se na stranicama za odrasle, dok su operateri u pozivnim centrima dogovarali cijene i usluge, zbog čega žrtve nisu imale nikakvu kontrolu nad vlastitim životom.

"Agencije" su upravljale svime, od vrbovanja do naplate, često uz psihološko i fizičko nasilje te prijetnje upućene obiteljima žrtava u Kolumbiji.

Najmanje polovica nezakonite zarade završavala je kod glavnog organizatora, koji je koristio sofisticirane metode pranja novca kako bi prikrio dobit.

Međunarodni slučaj

Europol je pomagao u operativnim aktivnostima, razmjeni informacija i analizi podataka. Na dan akcije poslao je stručnjaka u Kolumbiju radi provjere informacija u stvarnom vremenu, podrške na terenu i koordinacije međunarodne suradnje.

U istrazi je sudjelovalo i talijansko Ministarstvo unutarnjih poslova, koji se bavi krijumčarenjem migranata i trgovinom ljudima na Zapadnom Balkanu.

Hrvatska kao država koja predvodi Operativnu radnu skupinu RAPAX u suradnji s Europolom, imala je ključnu ulogu u ovom slučaju.

Na hrvatskom teritoriju otkriveno je pet žrtava koje su bile spolno iskorištavane.

"Sudjelovanje hrvatske policijske službenice u tijekom završne akcije u Kolumbiji dodatna je potvrda visoke razine stručnosti i povjerenja koje hrvatska policija uživa među svojim međunarodnim partnerima", poručili su iz policije.