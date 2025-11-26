Razotkrivena prevara teška 78 milijuna eura: Uhićeno šestero Hrvata, zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, nakit...

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) otkrio je višemilijunsku prijevaru s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji povezanu s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom.

EPPO u Veneciji i Zagrebu zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti većoj od 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. To je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna više od milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano više od 110 policajaca, koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika, koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

"Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija", priopćio je EPPO na svojim internetskim stranicama.

Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojoj je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku.

"Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima", objavio je EPPO.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, kao jedan od vođa hrvatskoga kraka osumnjičen je jedan autoprijevoznik s područja Istre, dok su također osumnjičeni vlasnica jednoga restorana u Zagrebu te dvojica Talijana koja žive u Rijeci dugi niz godina.