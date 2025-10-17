EPPO u akciji: Uhićene četiri osobe, otkriveni prvi detalji

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv četiriju osoba osumnjičenih zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u vezi s prijevarom povezanom s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

Svi su osumnjičenici uhićeni u četvrtak na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), objavio je EPPO.

Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njezinoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.

Dom zdravlja Zagreb namjestio obnovu članu obitelji svog zaposlenika

Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Domu zdravlja dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom.

EPPO navodi kako postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe zagrebačkog Doma zdravlja manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik Doma zdravlja, trećeosumnjičeni, koji je rođak četvrtoosumnjičenog, vlasnika društva kojemu je na kraju dodijeljen posao.

Nakon toga u Domu zdravlja odlučili su provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi, a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrtoosumnjičeni. Od pozvanih društava samo je društvo u njegovu vlasništvu dostavilo ponudu, koja je zatim ocijenjena valjano te je s tim društvom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade Doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura.

Ukupni iznos isplaćen je tom trgovačkom društvu, od čega 345.096,77 eura na teret FSEU-a i MOO-a te 290.694,48 eura na teret Grada Zagreba.

Riječ je o ravnateljici Doma zdravlja Zagreb Zapad Jeleni Rakić Matić i njezinoj zamjenici Željki Župičić, a problematična je izvedba radova obnove dijela zgrade Doma zdravlja u Vrtlarskoj ulici 1a u Zagrebu, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Otkriveni prvi detalji

PNUSKOK je objavio još detalja, pa tako navodi da je proveo kriminalističko istraživanje nad četirima osobama (43, 41, 58, 35) zbog sumnje da su počinili kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporabom položaja i ovlasti te kazneno djelo protiv službene dužnosti - poticanjem na zlouporabu položaja i ovlasti.



Za 43-godišnjakinju i 41-godišnjakinju sumnja se da su počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, a za 58-godišnjaka i 35-godišnjaka da su počinili kazneno djelo poticanja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Sumnja se da su od travnja 2023. do svibnja 2025. godine 43-godišnjakinja i 41-godišnjakinja, kao ravnateljica i zamjenica ravnateljice javne zdravstvene ustanove, koje su bile ovlaštene za provođenje postupka javne nabave o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda Solidarnosti EU-a i Mehanizma za oporavak i otpornost radi štete uzrokovane potresom koji su dodijeljeni javnoj zdravstvenoj ustanovi, dogovorile s 35-godišnjakom, inače zaposlenim u toj zdravstvenoj ustanovi, da će poduzeti sve radnje kako bi društvu njegova oca (osumnjičeni 58-godišnjak) osigurale dodjelu nabave radova radi obnove dijela zgrade zdravstvene ustanove.



Nakon što je 58-godišnjak 41-godišnjakinji dostavio podatke o svom i drugim dvama društvima kako bi im Grad Zagreb mogao poslati pozive za dostavu ponuda i znajući da druga dva gospodarska subjekta nisu u mogućnosti dostaviti ponude, 43-godišnjakinja je donijela odluku o imenovanju 41-godišnjakinje u stručno povjerenstvo u postupku predmetne nabave.



Nakon što je prvi postupak bio obustavljen zbog neuredno ispunjene dokumentacije, ponovile su postupak i pripremile potrebnu dokumentaciju, a sve kako bi poslove nabave dobilo društvo 58-godišnjaka.



Temeljem toga, ponuda društva 58-godišnjaka ocijenjena je kao valjana te je zaključen ugovor i dva aneksa ugovora s Gradom Zagrebom, kojim je ugovorena cijena radova u iznosu od 508.438,29 EUR (bez PDV-a), a temeljem čega je društvo 58-godišnjaka od prosinca 2023. do svibnja 2025. izdalo jedanaest računa na ukupan iznos od 635.791,25 EUR (s PDV-om).

Na temelju njih na neosnovan način mu je u istom razdoblju isplaćen navedeni iznos, od čega 345.096,77 eura na teret Fonda solidarnosti Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost te 290.694,48 eura na teret Grada Zagreba, čime je u navedenim iznosima pričinjena šteta Fondu solidarnosti Europske unije, Mehanizmu za oporavak i otpornost te Gradu Zagrebu.

Policijski službenici nastavljaju daljnji rad odnosno kriminalističko istraživanje, poručili su iz PNUSKOK-a.