Državni tajnik od rušenju Vjesnika: "Dvije su opcije za miniranje, a evo što bi bio najbolji izbor..."

Službeno je odlučeno da Zagreb ostaje bez svoje prepoznatljive vizure, zgrade Vjesnika. Nakon što je pala odluka o hitnom rušenju, intenzivno su se razmatrale moguće metode uklanjanja zgrade.

Odluka je rušenje miniranjem, a o realizaciji je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s državnim tajnikom ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Tončijem Glavinićem.

"Miniranje je jedna od opcija. Jučer smo obavili razgovor sa Rudarsko geološko naftnom fakultetom, a njihova preporuka je miniranje. Jedna od opcija je urušavanje - da se neboder tlocrtno uruši sam u sebe. Druga je obaranje, a možda bi najbolji izbor bio prema zapadnoj strani. Taj dio bi trebalo sukladno propisima graditi i možda je na tom tragu najbolje prema obaranje prema zapadnoj strani prema Savskoj cesti", rekao je Glavinić.

Ministar Bačić vjeruje da je moguće da sve bude rješeno za dva do tri tjedna, a struka baš ne vjeruje u tu priču.

Glavinić je rekao ako je riječ o metodi miniranja, osim izrade projektne dokumentacije, da projekt kao takav ne podliježe ishođenju dozvole, osim ishođenja kontrole projekta. Dodao je i da ne bi trebalo biti administrativnih zapreka.

"Nastojat ćemo sve u što kraćem roku. Radimo na dokumentaciji, tako da ja vjerujem da će biti u što kraćem roku i i taj dio oko projekta, a onda, naravno, i izvođač radova", rekao je.

Na pitanje hoće li biti oformljen stožer i tko će biti na vrhu piramide, Glavinić je poručio da je ministarstvo oformilo radnu skupinu te da vjeruje da će je dodatno proširiti.

Dodao je da je unutar izvješća predstavljen i sigurnosni perimetar unutar kojeg je odredba da tko god ulazi u sigurnosni perimetar ulazi na vlastitu odgovornost. Riječ je, naveo je o dijelu oko nebodera. Dio zahvaća zapadni dio aneksa i skladišta, a drugi je dio Slavonske avenije.

Državni tajnik je rekao da ne zasad ne bi govorio o tome koliko će uklanjanje nebodera koštati. "Naglasio bih da ova zgrada ima upravitelja. Znači mi jesmo većinski vlasnici, a postoje i ostali suvlasnici koji će isto tako sudjelovati u sudjelovati u cijelom procesu uklanjanja".

Na pitanje koja je budućnost zemljišta, Glavinić je poručio da je riječ o strateškom projektu.

"Visoko procjeniteljsko povjerenstvo donijelo procjenu i elaborat i u listopadu smo išli prema suvlasnicima s našim ponudama ne bi li postali vlasnik cijelog kompleksa Vjesnik. Nažalost, dogodilo se požar, ali i dalje razgovaramo sa suvlasnicima", rekao je državni tajnik.

Na pitanje je li država bila odgovoran vlasnik, Glavinić je naveo ulaganja u Vjesnik.

"Kad smo u prosincu 2022. godine postali većinski suvlasnik pristupili smo uređenju press centra. Tamo su do požara sjedili naši službenici. U tom dijelu smo ga uredili. Uredili smo i dio prema južnim aneksima 2023. godine."

Kako će se pronaći dokazi ako se zgrada sruši prije očevida, pitao je Mikić.

"Postoji Ministarstvo unutarnjih poslova koje će sigurno razgovarati sa stručnjacima i vjerujem naći način da se uđe unutra. Možda je moguće i dio očevida obaviti dronovima ukoliko ne bude moguće na terenu", zaključio je državni tajnik.