Alarm u Europi! Građani su zabrinuti: "Ostalo je još nekoliko kritičnih dana"

Cijela Europa ostaje bez vode na svojim najvećim i najvažnijim rijekama.

Od Dunava do Rajne - rekordno niski vodostaji. Posljedice se već osjećaju u nekim zemljama u području energetike, gospodarstva i prometa!

Niski vodostaj rijeke - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Niski vodostaj rijeke - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Građani su zabrinuti, a niska razina Dunava pogodila je i nuklearnu elektranu Paks koja itekako utječe na svakodnevni život.

Proizvodi polovicu domaće električne energije i osigurava struju za kućanstva, bolnice, škole, gospodarstvo. Dunav koristi za hlađenje reaktora.

"Vodostaj Dunava u Budimpešti trenutačno je stabilan", kazao je Peter Magyar, mađarski premijer.

Ali samo toliko da elektrana može raditi sa svega oko deset posto kapaciteta.



"Ostalo je još nekoliko kritičnih dana. Danas i sutra su to svakako. Molim sve da nastave nacionalno jedinstvo koje se razvilo u zemlji", dodao je Magyar.

Pozvali su i građane i gospodarstvenike na štednju električne energije. Na apel je odgovorilo više od 300 tvrtki, kao i brojna kućanstva.

Niski vodostaj rijeke - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Niski vodostaj rijeke - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Slična situacija je i u Rumunjskoj. Kako bi povećali dotok vode prema elektrani, inženjeri kontroliranim eksplozijama i potapanjem teglenica ispunjenih kamenjem preusmjeravaju tok rijeke prema kanalima elektrane.

Dok Dunav donosi probleme mahom u energetici, Rajna pokazuje drugu stranu suše - udar na promet i gospodarstvo. Posebno u Njemačkoj.

Nizak vodostaj Rajne otkrio je i prizore iz prošlosti. Stari jeguljarac koji je nekada služio za ribolov, sada je dokaz razmjera suše koja je zahvatila Europu.