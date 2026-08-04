Alarm u Europi! Građani su zabrinuti: "Ostalo je još nekoliko kritičnih dana"

Cijela Europa ostaje bez vode na svojim najvećim i najvažnijim rijekama.
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Od Dunava do Rajne - rekordno niski vodostaji. Posljedice se već osjećaju u nekim zemljama u području energetike, gospodarstva i prometa!
Niski vodostaj rijeke - 2
Foto:
Dnevnik Nove TV
Niski vodostaj rijeke - 3
Foto:
Dnevnik Nove TV
Građani su zabrinuti, a niska razina Dunava pogodila je i nuklearnu elektranu Paks koja itekako utječe na svakodnevni život.
Proizvodi polovicu domaće električne energije i osigurava struju za kućanstva, bolnice, škole, gospodarstvo. Dunav koristi za hlađenje reaktora.
"Vodostaj Dunava u Budimpešti trenutačno je stabilan", kazao je Peter Magyar, mađarski premijer.
Ali samo toliko da elektrana može raditi sa svega oko deset posto kapaciteta.
"Ostalo je još nekoliko kritičnih dana. Danas i sutra su to svakako. Molim sve da nastave nacionalno jedinstvo koje se razvilo u zemlji", dodao je Magyar.
Pozvali su i građane i gospodarstvenike na štednju električne energije. Na apel je odgovorilo više od 300 tvrtki, kao i brojna kućanstva.
Niski vodostaj rijeke - 4
Foto:
Dnevnik Nove TV
Niski vodostaj rijeke - 5
Foto:
Dnevnik Nove TV
Slična situacija je i u Rumunjskoj. Kako bi povećali dotok vode prema elektrani, inženjeri kontroliranim eksplozijama i potapanjem teglenica ispunjenih kamenjem preusmjeravaju tok rijeke prema kanalima elektrane.
Dok Dunav donosi probleme mahom u energetici, Rajna pokazuje drugu stranu suše - udar na promet i gospodarstvo. Posebno u Njemačkoj.
Nizak vodostaj Rajne otkrio je i prizore iz prošlosti. Stari jeguljarac koji je nekada služio za ribolov, sada je dokaz razmjera suše koja je zahvatila Europu.