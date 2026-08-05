Anušić: "Nitko više nikad ne smije posegnuti za hrvatskim teritorijem"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid uputili su čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

"Poštovani hrvatski branitelji, poštovani pripadnici Hrvatske vojske,

svaki narod slavi svoje pobjede, posebno one koje je izborio kako bi bio slobodan. Naše pobjede morale su se dogoditi kako bismo našu lijepu Hrvatsku oslobodili od velikosrpskog agresora. Ništa drugo nije dolazilo u obzir.

Svoje časne pobjede ne zaboravljamo, slavimo hrabrost naših ratnika, naših branitelja. Vojno-redarstvena operacija Oluja jedna je od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu. U pomno isplaniranoj, vrhunski strateški i taktički provedenoj operaciji vratili smo hrvatski teritorij u hrvatske granice. Uz akciju Bljesak, VRO Oluja našoj je Domovini donijela toliko iščekivanu i željenu slobodu.

Sigurnost Hrvatske nikad više ne smije i neće doći u pitanje. Pobjednička Hrvatska vojska snažnija je nego ikad jer u opremanje i modernizaciju ulažemo najviše od osamostaljenja Hrvatske. Ipak, na prvom su nam mjestu ljudi, naše vojnikinje i vojnici, srce i duša naše Hrvatske vojske.

Ulaganjem u obrambene sposobnosti učvršćujemo sigurnost i mir, dvije osnovne vrednote koje su temelj normalnog života. Ne nadmećemo se i ne natječemo ni s kim, ali šaljemo poruku da nitko više nikad ne pomisli posegnuti za hrvatskim teritorijem.

Drage vojnikinje i vojnici, poštovane Hrvatice i Hrvati, danas budite ponosni na sve hrvatske branitelje, prisjetimo se svih koji su izgubili živote za našu slobodu, budite ponosni na svoju pobjedničku Hrvatsku vojsku i budite ponosni na naše pobjede koje su nam donijele mir i slobodnu Hrvatsku.

Čestitam vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja", poručio je Anušić.

Načelnik Glavnog stožera OSRH-a general-pukovnik Tihomir Kundid

"Poštovane hrvatske braniteljice i branitelji, pripadnice i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, građanke i građani Republike Hrvatske, u povodu ovogodišnje obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja s osobitim ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo se jednog od najslavnijih trenutaka hrvatske povijesti.

Oluja nije bila samo vojna pobjeda.

Vojno-redarstvena operacija Oluja pokazala je visoku razinu sposobnosti, odlučnosti i koordinacije hrvatskih snaga. Ona je bila rezultat dugogodišnje borbe, stvaranja i jačanja Hrvatske vojske u ratnim okolnostima, kao i odlučnosti hrvatskog naroda da obrani svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost.

Na ovu obljetnicu s posebnom zahvalnošću odajemo počast hrvatskim braniteljima. Njihova hrabrost, požrtvovnost i ljubav prema Domovini temelj su slobode koju danas živimo.

S pijetetom se prisjećamo svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, kao i svih ranjenih te njihovih obitelji, čija je žrtva trajno upisana u hrvatsku povijest.

Istodobno, s ponosom na pobjedničku prošlost, moramo biti jasno usmjereni prema budućnosti. Sigurnosno okruženje u kojem živimo brzo se mijenja, a suvremeni izazovi zahtijevaju moderne, tehnološki napredne, dobro opremljene i visoko osposobljene Oružane snage.

Zato je ulaganje u nove sposobnosti, znanje i obuku Hrvatske vojske, interoperabilnost sa saveznicima i, prije svega, u čovjeka, jedan od naših najvažnijih strateških zadataka.

Nasljeđe hrvatskih branitelja ne čuvamo samo sjećanjem nego i odgovornim djelovanjem. Čuvamo ga izgradnjom snažnih, spremnih i modernih Oružanih snaga Republike Hrvatske, sposobnih odgovoriti na izazove današnjice i budućnosti. Time pokazujemo da razumijemo cijenu slobode i da smo odlučni ostaviti sigurnu, stabilnu i ponosnu Hrvatsku naraštajima koji dolaze.

Svim hrvatskim braniteljima, pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske te svim građankama i građanima Republike Hrvatske upućujem iskrene čestitke u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja.

Neka nam žrtva hrvatskih branitelja zauvijek bude putokaz, a slobodna Hrvatska trajna obveza", poruka je načelnika Glavnog stožera OSRH-a general-pukovnik Tihomira Kundida.