Ovo utječe na milijune žena diljem svijeta, a i dalje se smatra tabu-temom: "Najbolniji zaključak je da skrivaju pravi razlog izostanka s posla"

Istraživačica i osnivačica prve konzultantske kuće u svijetu za tabu-teme, Petra Salarić i Anamarija Tkalčec iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) provele su prvo istraživanje u Hrvatskoj o utjecaju simptoma menstruacije i menopauze na radnom mjestu. Podaci do kojih su došle, kažu, znak su da se o ovim temama u Hrvatskoj treba početi govoriti.

Tabu-temama Petra se bavila u Engleskoj, dok je Anamarijina domena rodna jednakost u svijetu rada. Udružile su se i dobile rezultate za Hrvatsku koji dosad nisu postojali.

"Ova tema je važna jer su menstruacija i menopauza svakodnevna stvarnost milijuna žena no unatoč tome, još uvijek su obavijene šutnjom, tabuom i nerazumijevanjem, posebno u kontekstu rada. Ideja za istraživanje proizašla je iz stvarnog iskustva i razgovora sa ženama koje često, unatoč ozbiljnim simptomima, nastavljaju raditi 'kao da ništa nije'. Pokrenule smo ovo istraživanje jer smo osjećale da o ovim temama treba govoriti – glasno, jasno i sa stvarnim podacima koji pokazuju koliko su ignorirane potrebe žena u svijetu rada", kaže Anamarija Tkalčec.

Cilj istraživanja bio je dobiti podatke kako simptomi menstruacije i (peri)menopauze utječu na svakodnevno funkcioniranje žena na radnom mjestu, kako se s tim nose, koje strategije koriste i postoji li uopće podrška na razini radnih mjesta ili institucija.

"Željele smo otvoriti prostor za razgovor, ali i ponuditi konkretne preporuke – za poslodavce, donositelje odluka i širu zajednicu", naglašavaju.

Najvažniji podaci

Jedan od ključnih nalaza je da više od 70 % žena osjeća da simptomi menstruacije i (peri)menopauze utječu na njihov rad, ali većina to prešućuje iz straha da će ih se percipirati kao manje sposobne. Zabrinjavajuće je da više od 50 % ispitanica kaže da na njihovom radnom mjestu ne postoje nikakve mjere podrške, dok neke ni ne znaju postoje li. Također, 76 % žena smatra da su ove teme još uvijek tabu, što snažno utječe na mentalno zdravlje i spremnost da zatraže podršku.

Petra Salarić Foto: Bruno Konjevic/Cropix

"Također, ispitanice misle da bi, da menstruacija i menopauza nisu tabu, lakše obavljale svoj posao (60,4%) - to po meni poprilično jasno govori da se moramo početi baviti ovim temama", dodaje Petra Salarić.



"Možda najvažniji i najbolniji zaključak je taj da žene često skrivaju stvarne razloge svog izostanka s posla, jer osjećaju sram, strah ili pritisak. To govori puno o tome koliko je radno okruženje još uvijek neosjetljivo na ženske potrebe. Istaknule bismo i činjenicu da tek svaka treća žena koja koristi neku mjeru prilagodbe rada otvoreno kaže zašto joj treba – što je pokazatelj duboke stigme, ali i nedostatka sustavne podrške", ističe Anamarija.

S druge strane, Petra smatra da stvarne promjene može donijeti jedino ako se sveobuhvatno pozabavimo ovom temom: "Ne samo prekrižiti stvari s liste poput - omogućiti menstrualne proizvode u wc-e i posao je gotov."



Podaci koje su istraživačice dobile već su pretočeni u preporuke za poslodavce, donositelje odluka, obrazovni i zdravstveni sustav, sindikate i same žene, a vjeruju da će one biti korisne i drugi udrugama, sindikatima i institucijama koje žele ugraditi pitanja menstrualnog i menopauzalnog zdravlja u svoje politike.

U planu je i nastavak dubinskog istraživanja, a dugoročni cilj zagovarati sustavnu promjenu i razvoj politika koje će ženama omogućiti ravnopravnije, sigurnije i zdravije radno okruženje.

Petra Salarić i Anamarija Tkalčec organiziraju i panel pod nazivom Menstruacija i menopauza na poslu, koji će se održati 16. listopada u prostoru Ureda Europskog parlamenta u Zagrebu. Na panelu će predstaviti rezultate istraživanja i otvoriti dijalog s predstavnicama institucija, poslovnog sektora, sindikata i civilnog društva.