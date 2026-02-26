Pet zahtjeva za Vladu: 12 sindikata uputilo oštro pismo Plenkoviću

Dvanaest sindikata javnih i državnih službi u četvrtak je uputilo otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, upozoravaju da je, kako navode, socijalni dijalog sindikata i Vlade RH na niskoj razini, a posvećenost ministara kolektivnom pregovaranju najniža od 2016. godine.

U pismu se ističe da već tri godine nijedna djelatnost javnih službi nema sklopljen granski kolektivni ugovor te da su pregovori o osnovici i materijalnim pravima tijekom prošle i ove godine završili bez dogovora. Sindikati navode da su pregovori koje je vodio bivši ministar rada Marin Piletić bili neefikasni te da su, nakon višemjesečnog odugovlačenja, drugu godinu zaredom okončani neuspjehom.

Posebno upozoravaju na, kako navode, ignoriranje i kršenje Sporazuma koji je Vlada prošle godine potpisala s trima obrazovnim sindikatima kako bi se spriječio štrajk u vrijeme državne mature, a koji, prema sindikatima, ima obilježja kolektivnog ugovora.

Sindikati smatraju da takav pristup predstavlja svjesnu marginalizaciju kolektivnog pregovaranja, i to u trenutku kada je Vlada u postupku donošenja Akcijskog plana za unaprjeđenje kolektivnog pregovaranja, na što je Hrvatska obvezana europskom direktivom o primjerenim minimalnim plaćama.

"Pitamo se s kojim će kredibilitetom Vlada RH donijeti takav akt i motivirati privatne poslodavce na kolektivno pregovaranje kada, kao najveći poslodavac u ovoj zemlji, daje ovako loš primjer", ističu.

Pet zahtjeva za Vladu

Navode i da je 10 od 12 sindikata, koji okupljaju više od 60 tisuća zaposlenih, prošlog tjedna provelo anketu među članovima, u kojoj je u dva dana prikupljeno oko 33 tisuće potpisa nezadovoljnih postojećim stanjem socijalnog dijaloga, sustavom reprezentativnosti te ishodom pregovora o osnovici i materijalnim pravima.

U pismu Vladi RH upućuju pet zahtjeva – uspostavu pravednog sustava reprezentativnosti u državnoj službi i hitno otvaranje pregovora za sklapanje granskih kolektivnih ugovora te implementaciju Sporazuma s obrazovnim sindikatima, otvaranje pregovora za sklapanje granskih kolektivnih ugovora, povećanje osnovice i materijalnih prava kroz kolektivno pregovaranje, reviziju Uredbe o vrednovanju radnih mjesta te analizu i korekciju neadekvatno postavljenih koeficijenata, kao i stvarnu posvećenost socijalnom dijalogu.

Promjenu na čelu Ministarstva rada sindikati vide kao priliku za izgradnju konstruktivnijih odnosa i rješavanje navedenih pitanja ističući da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje od obostranog interesa i zaposlenika i Vlade RH.

Otvoreno pismo potpisuju Carinski sindikat Hrvatske, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nacionalni sindikat policije MUP-a RH, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Opći sindikat MUP-a, Radnički sindikat HZMO, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikat Porezne uprave Hrvatske, Sindikat pravosudne policije Hrvatske, Sindikat Zajedno i Školski sindikat Preporod.