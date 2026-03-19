Svi bruje o ovome! Hittler i Zielinski natječu se na izborima

Mali francuski grad stekao je internetsku slavu jer se njegov gradonačelnik – koji se kandidira za reizbor na nedjeljnim lokalnim izborima – preziva Hittler.

I ne samo to. Jedan od njegovih dvaju protukandidata zove se Zielinski.

"Potpuno je izmaknulo kontroli", požalio se Charles Hittler, gradonačelnik Arcis-sur-Aubea (2785 stanovnika), u razgovoru za BBC.

"Cijeli život povremeno sam slušao šale na račun svog prezimena. Ljudi su ponekad crtali brkove na mojim izbornim plakatima. Nikada to nije bilo ništa posebno, ali sada je izvan kontrole. Vidio sam članke na internetu koji tvrde: '37 posto stanovnika Arcisa su hitlerovci!' Moja supruga plače."

Francuske društvene mreže preplavljene su "duhovitim" objavama o sukobu između pokojnog njemačkog diktatora Adolfa Hitlera i današnjeg ukrajinskog heroja Volodimira Zelenskog.

Hittler kaže da mu je ta pažnja postala previše.

"Kada bi ljudi govorili o gradu i našim politikama, to bi bilo nešto drugo. No njih zanimaju samo naša imena", rekao je.

Kako je onda taj umirovljeni voditelj francuskog laboratorija dobio prezime Hittler? I zašto ga nije promijenio?

"Moja obitelj dolazi iz sjevernog Alzasa, uz njemačku granicu, a moj otac bio je pastir. Tijekom rata odveden je u Njemačku u sklopu programa prisilnog rada", rekao je Hittler.

"Nakon povratka upoznao je moju majku. Svi su govorili: 'Moraš promijeniti prezime.' Bilo je to 1949. godine. Rat je još bio svježe sjećanje. No to bi bio golem administrativni problem i puno bi koštalo, pa to nisu učinili."

Kako kaže, u Francuskoj je ostalo tek nekoliko članova njegove obitelji s tim prezimenom. Njegovi rođaci Hittler iz Alzasa imali su samo kćeri, pa prezime ondje nestaje. Jedan od njegovih sinova izgovara prezime /Hit-le/ kako bi izbjegao nelagodu, a unuci su uzeli prezimena svojih majki.

Dodaje i da ima kćer i snahu s prezimenom Hittler koje se također kandidiraju za vijećnice na lokalnim izborima, ali u drugim francuskim gradovima.

"Kad vas ljudi upoznaju, ime više nije važno. Gledaju osobu iza imena. Za poznanike sam samo 'gospodin Charles'. Zato sam odlučio zadržati prezime", rekao je.

Dok Charles Hittler predvodi listu desnog centra u Arcis-sur-Aubeu, njegov protukandidat Zielinski dolazi iz krajnje desnog pokreta Patrioti. Na nacionalnim izborima u tom području, oko 160 kilometara jugoistočno od Pariza, snažnu potporu ima krajnje desni Nacionalni skup.

Antoine Renault-Zielinski, 28-godišnji carinski službenik koji se nedavno doselio u Arcis, drugi dio prezimena naslijedio je od majke Poljakinje.

"Ljudi me često pitaju jesam li u rodu sa Zelenskim – na što moram odgovoriti da nisam, uz objašnjenje da poljsko prezime završava na 'i', a ukrajinsko na 'y'", rekao je za BFMTV.

"U nedjelju sam počeo primjećivati poruke o našim prezimenima koje su kružile na platformi X i pomislio sam da je riječ samo o glupoj šali. No postupno sam shvatio da svi govore o nama.

Razumijem zašto je ljudima to zabavno. Meni osobno nije smiješno, ali mi ni ne smeta. Bilo bi bolje da se o Arcisu govori iz drugih razloga, ali barem smo sada na karti", dodao je.

Zanimljivo, Arcis-sur-Aube dao je ime jednom gradu u blizini Odese, u Zelenskovoj Ukrajini.

Godine 1814. Napoleon je kod Arcis-sur-Aubea vodio bitku protiv nadirućih austrijskih, pruskih i ruskih vojski, a dvije godine kasnije njemački doseljenici, koje je pozvala ruska vlast, nazvali su svoje naselje Arciz (Artsyz) po toj bitci.

Grad je ujedno i rodno mjesto francuskog revolucionara Georgesa Jacquesa Dantona.

U drugom krugu izbora u nedjelju Hittler će se suočiti s Renault-Zielinskim i trećom kandidatkinjom Annie Soucat. U prvom krugu Hittler je imao malu prednost pred ostalima.

Prezime Hitler bilo je relativno rijetko u Njemačkoj i prije nego što je diktator postao poznat, a nakon Drugog svjetskog rata gotovo je u potpunosti nestalo, piše BBC.