Svjedočila majka Dejana Lovrena: "Novac je posudio Zoranu Mamiću..."

Na suđenju Zdravku Mamiću i ostalima za izvlačenje novca iz NK-a Dinamo majka nogometaša Dejana Lovrena, Silva Lovren, posvjedočila je da je 3,5 milijuna eura od transfernog obeštećenja Lovren nakon isplate posudio Zoranu Mamiću.

U iskazu na osječkom Županijskom sudu svjedokinja se u ponedjeljak nije mogla sjetiti detalja pregovora o podjeli prava na transferno obeštećenje za svoga sina niti je li Dejan potpisao jedan ili dva takva aneksa ugovora.

Kazala je i da se ne sjeća kada je Dejan potpisao profesionalni ugovor s Dinamom, ali misli da ga je ona potpisala jer njezin sin tada nije bio punoljetan. No, prisjetila se da je pritom ugovorena i podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 posto između igrača i kluba.

Ističe kako su, kao obitelj, u Dinamu o svemu pregovarali sa Zdravkom Mamićem, u koga su imali povjerenje, a da je Mario Mamić pomogao Dejanu pri transferu u francuski Lyon iako nisu imali potpisan ugovor.

Svjedokinja misli da je aneks ugovora o podjeli transfernog obeštećenja potpisan šest mjeseci prije nego što je Dejan otišao u Francusku i da se radilo o iznosu od oko 3,5 milijuna eura, a da je novac koji je dobio njezin sin posudio Zdravkovu bratu Zoranu Mamiću.

Na upite USKOK-a pojasnila je kako joj je sin dao punomoć na svoj račun i rekao da novac treba dalje transferirati. Nije joj poznato da je taj račun otvoren istoga dana kada je novac i transferiran, a nije mogla ni objasniti kako je mogla imati punomoć na takav račun.

Igračev otac Saša Lovren kazao je kako su o Dejanovu dolasku u Dinamo pregovarali sa Zdravkom Mamićem, ali da je to uglavnom radila supruga, a on nije potpisivao nikakve ugovore za svoga sina. Tvrdi da nije bio prisutan kada je dogovorena podjela transfernog obeštećenja za njegova sina, ali zna da je ta podjela realizirana.

Saša Lovren Foto: Marin Franov/Cropix

Riječ je o dijelu postupka s prvog suđenja Zdravku Mamiću, koji se ponavlja s obzirom na to da je Ustavni sud 2022. godine zbog povrede prava na nepristrano suđenje ukinuo pravomoćnu presudu protiv bivšeg Dinamova direktora Damira Vrbanovića, u tzv. predmetu Dinamo 1, a sudsko vijeće odlučilo je da će se ponovljeni postupak spojiti s predmetom Dinamo 2.

Uskoro novo ročište

U tom dijelu optužnice USKOK tereti Vrbanovića da je, u dogovoru sa Zdravkom i Zoranom Mamićem, omogućio Zoranu Mamiću da, na štetu Dinama, dobije novac kojim bi vratio pozajmicu od 24 milijuna kuna (oko 3,2 milijuna eura), koju mu je prethodno isplatio klub.

Tužiteljstvo smatra da je Vrbanović potpisao aneks ugovora o profesionalnom igranju, kojim se, bez zakonske osnove, utvrđuje pravo Dejana Lovrena na isplatu 50 posto transfernog obeštećenja, kao i da je aneks antedatiran.

USKOK tvrdi da taj aneks nije potpisan u siječnju 2007. godine, kako je navedeno na dokumentu, već nakon što je Lovren prešao u francuski Lyon, u siječnju 2010., i da Lovren nije imao pravo na 50 posto, u iznosu od 25 milijuna kuna (oko 3,3 milijuna eura), a koji je Lovren nakon isplate iz Dinama naknadno proslijedio na račun Zorana Mamića.

Suđenje se nastavlja 18. svibnja. U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

USKOK tereti Zdravka Mamića da je od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje i da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom USKOK tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.