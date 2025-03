DORH pokreće izvide u slučaju smrti mladića (26) na Lastovu, javlja RTL Danas.

U četvrtak se doznalo kako inspekcija stiže u dubrovačku bolnicu, gdje je mladić preminuo, ali i na Lastovo odakle su životno ugroženog mladića hitno prevozili, javio je Dnevnik Nove TV.

Ministrica zdravstva, ali i čelna osoba Hitne službe u četvrtak su uvjeravali da nije bilo propusta, iako je Frano do bolnice putovao više od osam sati, a pomoć vojske nisu tražili.

U Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ponavljaju da se do kopna moglo samo trajektima Jadrolinije. Nevrijeme na moru spriječilo je sve druge pothvate, brodicom i helikopterima.

Mladić je preminuo u ponedjeljak ujutro u Općoj bolnici Dubrovnik nakon hitnog prijevoza s Lastova.

Spašavanje je započelo u nedjelju u večernjim satima, kada je mladić brodom Marko Polo prevezen iz luke Ubli na Lastovu do Vele Luke na Korčuli. Odatle je prebačen do Orebića, a zatim do dubrovačke bolnice.

Unatoč naporima liječničkog tima mladić je preminuo.

Na društvenim mrežama pojavile su se optužbe da se predugo čekalo na hitni prijevoz.

U grupi "Putnički brodovi na Jadranu" na Facebooku postavljeno je pitanje o odgovornosti službi.