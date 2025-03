Jesu li svi u sustavu u slučaju hitnog prijevoza 26-godišnjeg mladića s Lastova odradili svoj posao? Ministrica zdravstva tražila je i čeka službeno očitovanje.



"Neposredno izvješće nisam dobila", izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, a na pitanje kakve informacije je do sada dobila i jesu li svi postupili po protokolu u ovoj situaciji kaže: "Ključna je informacija koju trebam dobiti iz ispostave Dubrovačko - neretvanske. U ovoj sekundi izvještaj nemam tako da vam ne mogu reći."



U Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ponavljaju da se do kopna moglo samo trajektima Jadrolinije. Nevrijeme na moru spriječilo je sve druge pothvate, brodicom i helikopterima. Od poziva za pomoć do dolaska u bolnicu prošlo je više od 8 sati, potvrđuju službeno.

Što kažu iz Ministarstva obrane, je li njih netko zvao za pomoć, kako su na ovaj slučaj reagirali stanovnici Lastova i što vlada planira poduzeti da se ovakve tragedije ne ponavljaju pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

