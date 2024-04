FOTO Ključnih 14: Tko su ljudi koji bi mogli odlučiti o novom hrvatskom premijeru?

Na parlamentarnim izborima HDZ je osvojio 61 mandat, Rijeke pravde 42, Domovinski pokret 14, Most 11, Možemo 10, IDS dva, Nezavisna platforma Sjever dva i Fokus jedan mandat.



Za sastavljanje Vlade potrebno je 76 mandata. Drugim riječima, nitko nema dovoljno potpisa, barem ne u ovom trenutku, da se uputi na Pantovčak i zatraži mandat.

Tko će s kime i pod kojim uvjetima, stoga je sad glavna tema, a ključnu ulogu mogao bi imati upravo Domovinski pokret i njegovih 14 ruku. Među njima ima nekih poznatih, ali i nepoznatih lica. Neki su, barem dosad, bili rezolutni u odluci da HDZ-u neće dati podršku, no pitanje je koji ih motivi vode i što je crta kompromisa koju (ni)su ipak spremni prijeći.



Domovinski duh i boljitak Hrvatske na prvom su mjestu, tvrde svi odreda, a je li tome tako, moglo bi biti ubrzo poznato. U međuvremenu, nije zgorega podsjetiti na to o kome se radi i što su dosad pokazali.

Ivan Penava Foto: Vojko Basic/Cropix

Ivan Penava

Ivan Penava predsjednik je Domovinskog pokreta (DP) i gradonačelnik Vukovara od 2014. godine. Tada je još bio u HDZ-u, a od 2020. je član DP-a. Na čelo Pokreta došao je nakon ostavke Miroslava Škore. Penava, koji je izgubio na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, a htio je biti zamjenik šefa stranke, u DP je ušao uoči prošlih parlamentarnih izbora, a nakon što je kritizirao Plenkovića i Vladu.

Tvrdio je da je odlučio otići iz HDZ-a jer je ta stranka okrenula leđa Vukovaru i pregazila vrijednosti žrtava, a kao glavne razloge navodio je neprocesuiranje ratnih zločina i trgovinu HDZ-a i koalicijskih partnera – srpske manjine, iako je nekada omiljeni profesor tjelesne i zdravstvene kulture bio upravo osoba za koju se vjerovalo da će smiriti narušene odnose između Hrvata i Srba. Premda je Penava svojedobno govorio za Andreja Plenkovića da je najbolji hrvatski premijer, on i predsjednik HDZ-a u međuvremenu su izmijenili niz vrlo teških riječi.

Mario Radić Foto: Damir Tadic/Cropix

Mario Radić

Mario Radić zamjenik je predsjednika Domovinskog pokreta, jedan od ključnih lidera DP-a, osnivač i veliki financijer stranke. Često ga se naziva stvarnim šefom DP-a. Javnosti je vjerojatno najpoznatiji kao jedan od većih suvlasnika Pevexa, u čijoj je vlasničkoj strukturi i Pavle Vujnovac te Radićev bivši bliski prijatelj Jurica Lovrinčević. On je u žižu zanimanja javnosti dospio tijekom afere Mreža kao savjetnik HDZ-ova Davora Filipovića, koji je tada smijenjen s mjesta ministra gospodarstva i održivog razvoja.

DP poput sjene prate prozivke da su Vujnovčeva politička ispostava, a Radić ponavlja da Vujnovac ne dijeli njihove političke stavove jer je on liberal. S obzirom na to da je Vujnovac najmoćniji poduzetnik u Hrvatskoj, neki smatraju da mu uopće nije potrebna vlastita stranka. Smatra ga se i bliskim HNS-u, a svojedobno je i posudio novac HDZ-u, za što je Vujnovac kasnije rekao da je to bila njegova pogreška.

Stipo Mlinarić Ćipe Foto: Damjan Tadic/Cropix

Stipo Mlinarić Ćipe

Stipo Mlinarić Ćipe jedan je od najpoznatijih branitelja Vukovara, pripadnik legendarnog Turbo voda s Trpinjske ceste pod zapovjedništvom Blage Zadre i logoraš srpskih koncentracijskih logora, u kojima je proveo 272 dana.

Predsjednik je Centra dr. Ivana Šretera i jedan je od najaktivnijih saborskih zastupnika te najprepoznatljivijih članova DP-a, fokusiran na teme vezane za hrvatske branitelje, nestale i ratne zločine, a žestoko napada SDSS i HDZ te je, između ostalog, Plenkovića svojedobno usporedio s čovjekom koji ga je mučio u logoru: "U Plenkoviću sam vidio bijes kakav su imali oni koji su razarali Vukovar."

Tomislav Josić Foto: Vlado Kos/Cropix

Tomislav Josić

Tomislav Josić predsjednik je Savjeta za branitelje Grada Vukovara, a javnost ga se najviše sjeća kao čovjeka koji je predvodio prosvjede protiv uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru, pod okriljem Stožera za obranu hrvatskog Vukovara (SOHV).

Dragovoljac je Domovinskog rata, vukovarski branitelj s Trpinjske ceste, koji je nakon pada Vukovara zarobljen i odveden u srpske logore u kojima je proveo devet mjeseci, a jedno vrijeme živio je u Njemačkoj, nakon čega se vratio u Vukovar.

Stjepo Bartulica Foto: Damjan Tadic/Cropix

Stjepo Bartulica (Stephen Nikola Bartulica)

Stjepo Bartulica međunarodni je tajnik DP-a, a prije Penave bio je predsjednik saborskog Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. On je povratnik iz SAD-a koji je došao u Hrvatsku 1992. Počinje raditi u Ministarstvu vanjskih poslova, a u mandatu predsjednika Ive Josipovića bio je u njegovu Uredu povjerenik za vjerske zajednice.

Predaje političku filozofiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i predsjednik je Centra za obnovu kulture, koji se zalaže se slobodno tržište, niske poreze te ističe da je kultura zaštite života, braka i tradicionalne obitelji neophodna za razvitak uspješnog društva. Pripadnik je radikalne katoličke organizacije Opus Dei, bio je i savjetnik za vanjsku politiku Tihomira Oreškovića, predsjednika Vlade u prvoj Vladi HDZ-a i Mosta, kojega su za premijera dovele te dvije stranke.

Mislav Kolakušić Foto: Boris Kovacev/Cropix

Mislav Kolakušić

Mislav Kolakušić predsjednik je stranke Pravo i pravda i zastupnik u Europskom parlamentu, a na parlamentarnim izborima osvojio je mandat u Saboru u partnerstvu s Domovinskim pokretom.

Bivši sudac zagrebačkog Trgovačkog suda, koji se bacio u politiku, izuzetno je popularan na društvenim mrežama, a u javnosti je ostao upamćen po nizu kontroverznih ideja, između ostalog i antivakserskim i antiimigrantskim stavovima, od kojih je najpoznatija ona da neće biti dugo u EP-u i da će postati predsjednik države, a poslije premijer, ali istovremeno i ministar pravosuđa te unutarnjih poslova. Za Kolakušića ne dolazi u obzir bilo kakva suradnja s HDZ-om.

Josip Jurčević Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

Josip Jurčević

Josip Jurčević povjesničar je i sveučilišni profesor poznat po svojim izrazito antikomunističkim stavovima. Na izborima 2009. bio je kandidat za predsjednika Republike, a 2016. je bio savjetnik ministra branitelja Mije Crnoje, najkratkotrajnijeg člana u hrvatskoj Vladi. Fokusiran je na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, Domovinski rat i hrvatsko iseljeništvo. Bio je član niza manjih stranaka, uglavnom desnijih od HDZ-a.

Bio je sudionik Hrvatskog proljeća, dragovoljac je Domovinskog rata, a osnovao je i bio prvi ravnatelj Središnjeg arhiva Ministarstva obrane RH. Radio je u državnoj Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, bio je član Savjeta Vlade RH za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim sudom za prostor bivše Jugoslavije, a spominje ga se i kao člana Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja.

Igor Peternel Foto: Ivana Nobilo/Cropix

Igor Peternel

Igor Peternel prvi je čovjek zagrebačkog ogranka Domovinskog pokreta i potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine. U Domovinskom pokretu je, zasad, završio nakon što je bio u HHO-u, a prije toga u SDP-u, a taj je put iscrpno opisao Telegram, kojemu je Peternel kazao: "Bitan je uvijek samo brend, SDP, HDZ, HHO. A ja sam u brendu."

Željko Lacković Foto: Damjan Tadic/Cropix

Željko Lacković

Željko Lacković nezavisni je zastupnik koji je od 2016. do 2020. mijenjao Milana Bandića u Saboru i podržavao Plenkovićevu većinu. Obnašao je niz lokalnih dužnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a od 2013. do 2017. bio je gradonačelnik Đurđevca te ga se neki sjećaju i zbog nabave deva za Đurđevačke pijeske.

Lacković je nacionalni koordinator političke platforme Nezavisni, koja okuplja nezavisne gradonačelnike i političare, a nakon izbora poručio je da će slijediti upute DP-a, na čijoj je listi preferencijalnim glasovima osvojio mandat.

Josip Dabro Foto: Vlado Kos/Cropix

Josip Dabro

Josip Dabro glavni je tajnik Domovinskog pokreta i bivši zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije te nekadašnji član HDZ-a, koji je iz stranke istupio nakon sukoba s Marijem Banožićem.

Dabro je javno tvrdio da je Banožića Andreju Plenkoviću nametnuo Tomislav Čuljak, kojeg je prozvao "gospodinom iz šume" te je govorio protiv nepotizma i korupcije unutar HDZ-a. Dabro se kandidirao za vukovarsko-srijemskog župana kao nezavisni kandidat i ušao u drugi krug protiv HDZ-ova Damira Dekanića te izgubio.

Damir Biloglav Foto: Jure Miskovic/Cropix

Damir Biloglav

Damir Biloglav gradski je vijećnik Domovinskog pokreta u Zadru i liječnik koji je javno istupao na antivakserskim skupovima. Teretilo ga se da je 2021. odbio cijepiti pacijente protiv koronavirusa, no Prekršajni sud u Splitu oslobodio ga je optužbi Ministarstvo zdravstva zbog nedostatka dokaza. Za Plenkovića je kazao da više gradi svoju karijeru nego što ga je briga za hrvatski nacionalni interes.

Ivan Šipić Foto: Jakov Prkic/Cropix

Ivan Šipić

Ivan Šipić vođa je Domovinskog pokreta u Cetinskoj krajini, a 10 godina je bio triljski gradonačelnik, predsjednik lokalnog HDZ-a i saborski zastupnik te stranke. Problem je nastao oko svjetonazorskih pitanja, a u vrijeme glasanja o Istanbulskoj konvenciji nije napustio sabornicu, već je glasao protiv njezine ratifikacije.

Ivica Kukavica Foto: Vladimir Dugandzic/Cropix

Ivica Kukavica

Ivica Kukavica nezavisni je vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, bio je Mostov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije na prošlim lokalnim izborima. Razišao se s Mostom i na kraju se kao nezavisni političar pridružio Domovinskom pokretu.

Dubravka Lipovac Pehar Foto: Ivica Galovic/Pixsell

Dubravka Lipovac Pehar

Dubravka Lipovac Pehar predsjednica je ogranka Domovinskog pokreta u Slavonskom Brodu i županijska vijećnica. Šira ju je javnost upoznala prilikom nedavna otvorenja Srpskog kulturnog centra u Slavonskom Brodu kojemu se DP protivi, a ona je tada kazala: "Nismo protiv otvaranja Kulturnog centra, ali se protivimo tome što je to režija Srpskog nacionalnog vijeća, koje provodi politiku s kojom se ne slažemo. Omalovažava hrvatske branitelje, Oluju naziva agresorskom akcijom i ne podržava Domovinski rat, a to sve pod krinkom brige o srpskoj nacionalnoj manjini."