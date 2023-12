EKSKLUZIVNO Pavao Vujnovac za Dnevnik Nove TV: ''Izvršna vlast treba ljude poput mene. Pogriješio sam kad sam posudio novac HDZ-u"

Što planira s Fortenova Grupom i zašto se uopće uhvatio tog posla? Je li on apsolutni vladar Hrvatske iz sjene, ali i sistemski rizik za hrvatsko gospodarstvo?

Duguje li svoj uspon politici, bliskim vezama sa obavještajnom zajednicom? Zašto nije platio carinu na dijamantnu ogrlicu vrijednu pola milijuna eura?

To su tek neka od brojnih pitanja na koja je ekskluzivno za Dnevnik Nove TV odgovarao Pavao Vujnovac, koji je vlasnički prisutan 80 tvrtki, u razgovoru s reporterom Hrvojem Krešićem.

"Prepoznao sam priliku"

"Prepoznao sam priliku", istaknuo je Vujnovac odgovarajući na pitanje zašto se uopće uhvatio Fortenova Grupa te istaknuo da želi ići na IPO i zaraditi.

"Htio sam i Fortenovu koja je tada bila u vlasništvu ruskih banaka i stranih fondova, i prepoznao sam priliku na način da grupiramo određeni broj dionica i da na neki način nosimo hrvatsku zastavu'', kazao je.

"Uloga koju sam ja mislio da ćemo mi voditi bila je nekakva hrvatska broj dva komponenta u Fortenovoj. Nisam ja imao nekakvu utopiju da će to ruske banke, ali onda bi u nekakvoj zadnjoj fazi išli na IPO i tu treba biti realan - ono što se danas događa jest da u ovoj krizi da Open Pass nije grupirao određeni broj dionica firma bi imala ozbiljnu krizu. Bez nekog trećeg vlasnika koji bi imao ozbiljniji udio unutra mislim da bi se Fortenova našla u ozbiljnim problemima pa bi vjerojatno trebala i neke nove intervencije'', kazao je Vujnovac.



Dodao je i da je namjeru IPO-a uvijek i komunicirao: ''Želim i zaraditi na tome, ali inicijalno smo išli korak po korak i danas moramo reagirati kako bismo firmu stabilizirali i kako bismo spasili dosad uložena sredstva. Mislim da je ova stabilizacija bitna i htio bih poručiti svim djelatnicima Fortenove i njihovim obiteljima, a to je dobra vijest i za dobavljače da je Fortenova konačno stabilna. Mi smo sad donijeli odluku na Skupštini i idemo u stabilizaciju cijele priče i taj proces više ne može zastati.''

"Ne postoji sistemski rizik"

S obzirom na to da je Vujnovac prisutan u velikom broju sektora od energetike i logistike do poljoprivrede i trgovine, mnogi strahuju od reprize Agrokora, još u strašnijem izdanju i upozoravaju na novi sistemski rizik.



"Što je sistemski rizik? U kojem smjeru to ide?'', zapitao je Vujnovac pa upozorio da u njegovim sustavima ne postoji nešto kao Agrokor.



''Kod mene, kada pričamo o Fortenovi, PPD-u, ENA-i i o drugim sustavima, svaka firma ima svoju vertikalu i svoj profesionalni menadžment, svaka je odvojena od druge. Ne garantira jedna drugoj za nikakve kredite", istaknuo je i naglasio: "Sistemski rizik ne postoji."

Što se tiče spominjanja 80 tvrtki, jako puno tu ima projektnih tvrtki, napomenuo je i objasnio je da se tako radi zbog financiranja te dodao: ''Mi nemamo nijedan problem s konkurencijom. Mi smo u svakom od sustava, i tu sam jako ponosan na svoje ljude i na svoj tim, puno smo firmi radili od nule, mnoge smo i preuzimali, ali u svaku od tih firmi smo donijeli i dodanu vrijednost i ozbiljan napredak. Mislim da je naš track record besprijekoran u smislu unaprijeđivanja firmi i onda je ta kompetencija koju smo tada kreirali nama dala da budemo partneri s velikim firmama u drugim projektima.''

''Mi u mnogo projekata imamo ozbiljne vanjske firme koje su puno veće od nas i zato nemamo problema s konkurencijom. Jesmo u puno segmenata poslovanja gospodarstva, ali u nijednom mi nemamo prevladavajući utjecaj u smislu da imamo problema s konkurencijom – već bi nas AZTN ili bilo tko pitao o tome'', kazao je.

Što se tiče početaka i navodne povezanosti s politikom, odvratio je: ''Volio bih znati koja od politika, vezali su me za svaku Vladu. Koja Vlada je meni pomogla?"

''Mislite li da sam dobio bilo kakvu potporu. Moramo biti vrlo oprezni", dodao je te potvrdio da je poznavao Ivana Vrdoljaka, ali i kazao: "Ja sam pionir plinskog biznisa u Hrvatskoj."



Kazao je da nema kontakte s premijerom Andrejem Plenkovićem, sretali se jesu, ali se dogovorali nisu, a kad je zadnji put bio u zgradi Vlade ne sjeća se.



"Mislim da izvršna vlast treba ljude poput mene", kazao je i poručio: "Želim donijeti izvrsnost ovoj državi."

Upitan o pozajmici HDZ-u rekao je da je to bilo prije 10 godina. ''Ja nisam donirao sredstva HDZ-u. Posudio sam novac za sedam posto kamate. Mislim da je to bila moja greška tada". Nije siguran da bi to ponovio.



Domovinski pokret kao političko krilo PPD-a? "Ja sam liberal. Ne dijelim s njima politički nazor'', kazao je.



Što se tiče Marija Radića, rekao je kako misli da bi mu bilo bolje da se nije bavio politikom.



Što se,pak, tiče veza s obavještajnom zajednicom, kazao je da je Josipa Jurčevića upoznao nakon što on više nije bio njezin dio.



Kad je riječ o Jurici Lovrinčeviću, rekao je da ne bi komentirao njegov politički angažman. "Ne bih ulazio u analizu njegovih motiva", kazao je upitan oko afere Mreža.

Što se tiče afere Plin za cent, kazao je da treba vidjeti što je kreiralo viškove u sustavu.



Kad je riječ o navodnoj povezanosti s Rusijom, kazao je da nije radio s Rusijom, nego Gazpromom, koji je u većinskom ruskom vlasništvu te je odbacio da ima straha od Rusa.



"PPD je sigurno ispunio svoje obaveze", kazao je i dodao da ne može zbog pravnih razloga govoriti o detaljima.

Zašto nije platio carinu na dijamantnu ogrlicu vrijednu pola milijuna eura, rekao je da je to njegova treća greška i da je sve platio te da ništa nije zatajio. Ogrlica je, kaže, bila namijenjena njegovoj ženi.



Igrao je davno poker, ali blefer nije, kaže: "Ja uvijek igram na sigurno."



