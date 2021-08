Miroslav Škoro je na Facebook profilu u petak objavio da je smijenio Igora Peternela koji mu je, kako kaže, nakon toga zaprijetio obračunom.

Peternel je pak odgovorio podužom objavom na svojem profilu te istaknuo kako mu ne smeta smjena nego način na koji je Škoro to napravio.

Među ostalim, napisao je i da "Škoro vrlo često misli da su ljudi njegove stolice i baš zato je danas tu gdje je - u ratu sam protiv čitavog vodstva DP-a".

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Dragi Miro, sve si mi lijepo objasnio, jedino ne znam otkad koristiš broj Nikoline Brajković! Prošlo je dva tjedna kako šutim o svemu pa je red da nešto i ja kažem: - Pravo je potpredsjednika smijeniti svog suradnika. I to je sasvim uobičajeno! Ono sto je za mene sporno je “kinderstube”; stil i način, nešto sto se uči u djetinjstvu. Nešto što se kasnije teko može nadoknaditi. Suradnika se prvog radnog dana pozove na kurtoazni razgovor i onda ga se pozove da odstupi, a ne čini se to mučki preko saborske službe usred godišnjeg odmora u vrijeme kada je nemoguće odraditi tehničke stvari premještaja.

Čovjek sam koji ima struku, znanstveni background, stalni posao u visokom školstvu i nisam za politiku egzistencijalno vezan, ali nisam i neću pristati biti teniska loptica koju će Miroslav Škoro ili bilo tko drugi napucavati po želji. Iznad svega u politici kao i u akademskoj zajednici očekujem minimum dostojanstva i razine.

- Miroslavu Škori bio sam odan suradnik sve dok je on bio dio projekta u koji smo ušli za ključne promjene u društvu. Za njegovu ostavku saznao sam preko Facebooka baš kao i svi ostali. To što smo bili suradnici ne znači da on ima pravo očekivati od nas suradnika da budemo njegovi kamikaze i sudjelujemo u rušenju nečega što smo dvije godine ZAJEDNO i ravnopravno gradili. Nije me on “uzeo” i prigrlio već sam svojim desetogodišnjim javnim radom i pridonio da DP od početka bude jači! Miroslav vrlo često misli da su ljudi njegove stolice i baš zato je danas tu gdje je - u ratu sam protiv čitavog vodstva DP-a! Na njegovom bih se mjestu upitao zašto je to baš tako! Zašto mu nitko nije dao podršku iako su zastupnici potpuno neovisni i mandati im ne ovise o bilo kome

- Domovinski pokret osnovan je ne zbog Miroslava Škore već s Miroslavom Škorom, a isključivo zbog hrvatskog naroda i zbog promocije određenih politika za koje vjerujemo da su boljitak hrvatskog društva. Moralni posrtaj bivšeg predsjednika stranke neće nas spriječiti u tome da nastavimo dalje!! Čvrsto vjerujem da će i bez Miroslava Škore stranka uspjeti, izabrati novog predsjednika, novo vodstvo i da neće ovisiti nikada o jednom čovjeku. Bilo da se radi o Miroslavu Škori koji je sam odstupio bez da je nas suradnike obavijestio, Mariju Radiću, Bartulici, Peternelu ili bilo kome. Stranka služi narodu i ovisi o volji birača.

S Miroslavom Škorom više ne planiram polemizirati, on je za mene završena priča i na koncu bih mu zahvalio na poduci križanja. Vjerujem da je živjeti u skladu s kršćanskim vrednotama puno bitnije od tehnike ili nespretnosti pri križanju. Kršćanske vrednote često su mu na usnama pa bih savjetovao da ih se što češće i sam pridržava.

Želim mu zdravlje, mir i sreću", napisao je Peternel.