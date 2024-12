U Klinici za psihijatriju Vrapče stigao je novi način za borbu protiv demencije: Pogledajte o čemu je riječ

Zbog demencije mnogi se puno trenutaka iz života ne sjećaju, a onima koji su na Klinci za psihijatriju Vrapče u tome pomaže tehnologija.

U terapiju su se uključila dva mlada grenlandska tuljana. Točnije PARO - interaktivni roboti koji pomaže osobama oboljelim od demencije.

"Ja to nikad nisam vidjela, ovo me je toliko zapanjilo da tako i javlja se i nevjerojatno. On se samo javlja kad mu je dosadno ili spava", rekla je Višnja.

Dva mladunca tuljana u dnevnu bolnicu Vrapče stigla su iz Japana. Jednog zovu Milo, a drugi na ime još čeka.

Uz pomoć umjetne inteligencije, roboti potiču interakciju i smanjuju stres. Senzorima prepoznaje lica i reagira na dodir.



"Daje jednu neverbalnu komunikaciju prema osobi i zapravo je topla igračka skoro kao kućni ljubimac. Vrlo je koristan kod osoba koje su osamljene, a pogotovo kod osoba koje zaboravljaju", rekao je prof. Ninoslav Mimica, voditelj centra za Alzheimerovu bolest.

"Jednostavno izazivaju sreću i osmijeh na lice. Ne morate ga ni držati, samo sjedite pored osobe koja ga drži", objasnila je terapeutkinja Bernardica Perčin.

