Operirana djevojčica koja je ujedinila Hrvatsku: "Ustala je, znam da je svaki milimetar tog pokreta bolan"

Nives Gorić (5) jedna je od troje djece u svijetu kojima je dijagnosticirana kombinacija triju rijetkih sindroma, o čemu je izvještavalo Provjereno.

Nives se bori s tri teška i rijetka sindroma – Lennox-Gastaut, Doose i Thomsen. Dva su oblika teške epilepsije, a jedan je mišićni poremećaj.

Njezin put do dijagnoze bio je dug i težak, pun pogrešnih terapija koje nisu djelovale, borbe za sustavom i financijskog troška zbog kojeg je obitelj morala prodati i obiteljsku kuću.

Njezina tužna priča ujedinila je Hrvatsku pa je za liječenje u kratkom roku prikupljeno više od 180 tisuća eura. No, zbog greške sustava Nivesino liječenje je prekinuto i nije mogla nastaviti terapiju, a život joj je bio ugrožen. S kakvim se sve teškoćama potom susrela obitelj Gorić i što su sve prošli kako bi Nives otišla na operaciju ugradnje pametne baterije koja bi trebala ublažavati napadaje koji ostavljaju sve veće posljedice na njezin mozak, izvještavalo je Provjereno.

Nives Gorić - 5 Foto: Provjereno

Operacija je obavljena u srijedu, a njena majka na društvenim mrežama objavila je fotografiju djevojčice.

"Prvi put nakon operacije, Nives se ustala. U tim malim, odlučnim koracima pokazala je nevjerojatnu snagu. Znam da je svaki milimetar tog pokreta bolan, da je njezino tijelo iscrpljeno i umorno ali nije se prepustila, već je prkosila boli.

​Pred nama su dugi dani i oporavak će potrajati, provest ćemo u bolnici 15 dana. Bez vas ovo ne bi uspjeli. Hvala vam svima što ste dio Nivesinog puta", poručila je uz fotografiju.