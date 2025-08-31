Tragedija kod Benkovca: Poginuli vozač i mladi putnik, policija objavila detalje

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće na području mjesta Raštević, nedaleko od Benkovca, u kojoj su život izgubili putnik i vozač.

Kobni sudar dogodio se u subotu popodne izvan naseljenog mjesta, na državnoj cesti DC-56.

Nesreća se dogodila jer 54-godišnji vozač kombija zadarskih registracija nije vozio sredinom prometne trake, te je prešao na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera. U tom trenutku je udario u prednji dio automobila kojim je upravljao 48-godišnji državljanin Njemačke, utvrđeno je očevidom.

Uslijed sudara, oba su vozila sletjela izvan kolnika. Od posljedica nesreće, na mjestu događaja smrtno su stradali 48-godišnji vozač te 21-godišnji putnik iz njegovog automobila.

Drugo troje putnika iz automobila su prevezeni na liječenje u Zadar. Maloljetni putnik je teško ozlijeđen, a ozljede kod 19-godišnjeg putnika te 46-godišnje putnice još nisu okvalificirane.



Promet državnom cestom DC-56 bio je obustavljen za sav promet od 15:10 do 19.35.

"Poradi kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu uhićen je 54-godišnji državljanin Srbije, stranac s reguliranim boravkom na području Hrvatske te je u tijeku provođenje kriminalističkog istraživanja", javlja PU zadarska.