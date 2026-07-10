Mladića izbo nožem: Policija otkrila što je prethodilo užasu na našem otoku

Zbog sumnje na ubojstvo u pokušaju u Mandrama na Pagu, policija je pritvorila 36-godišnjaka koji je nožem ubo 21-godišnjaka.

Paški policajci su u suradnji s krim policijom dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju.

Muškarca se sumnjiči da je u četvrtak ujutro u Mandrama na Pagu zadao ubodnu ranu nožem oštećenom 21-godišnjaku u namjeri da ga usmrti.

Tijekom prethodnog zajedničkog druženja u kući oštećenog, iz zasad neutvrđenog razloga, tijekom večeri su se potukli nakon čega je oštećeni otišao na spavanje, da bi ga ujutro oko 8:20 osumnjičeni nožem ozlijedio.

Radi pružanja liječničke pomoći, ozlijeđeni 21-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Osumnjičeni je uhićen na adresi prebivališta istog jutra i priveden u prostorije policije.

Policajci su u suradnji s kriminalističkim tehničarima na mjestu događaja proveli očevid i pretražili prostorije te pronašli i oduzeli više mobitela, digitalnu vagu, oko 40 grama marihuane, oko tri grama nepoznate praškaste tvari, četiri tablete MDM-a, te se u odnosu na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama kriminalističko istraživanje nastavlja, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske.

Protiv 36-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Prema osumnjičenom muškarcu, zadarska policija je prethodnih nekoliko godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja.