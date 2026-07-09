Mladića izbo poznanik na Pagu, mještani upozorili: "Ljudi ga se godinama boje, ovo nije prvi put da je napao"

U Mandrama na otoku Pagu je u četvrtak ujutro nožem ozlijeđen mladić u dvadesetim godinama.

Mladić je uboden u prsni koš, a po dolasku u zadarsku bolnicu hitno je operiran. Trenutno je stabilno i nalazi se izvan životne opasnosti.

Policija je nakon napada uhitila njegovog sumještanina, muškarca u tridesetim godinama.

Napadu je prethodilo višesatno druženje tijekom noći, neslužbeno doznaje Zadarski list.

Mještani: "Što se još treba dogoditi da netko reagira?

Mještani tvrde da je osumnjičeni već poznat po sličnim incidentima.

"Ljudi ga se godinama boje. Ovo nije prvi put da je nekoga napao. Koliko znamo, već je ranije nožem ozlijedio dvije osobe, a često po mjestu hoda s pištoljem. Svi se pitamo kako je moguće da se ovakve stvari stalno ponavljaju", ispričao je mještanin.

Osumnjičeni je bio na slobodi unatoč ranijim nasilnim događajima koji se povezuju s njim.

"Iskreno, čudimo se kako nije iza rešetaka. Ako je sve ono što se ranije događalo bilo poznato, teško nam je shvatiti da se isto ponovilo. Hvala Bogu da se nije dogodila veća tragedija", dodao je drugi mještanin.

"Nije ugodno živjeti s tim osjećajem. Danas je jedan mladić završio na operaciji, a ljudi se pitaju što se još treba dogoditi da netko reagira", dodao je.

Navode mještana o ranijim incidentima i prošlosti osumnjičenika zasad nisu službeno potvrdili ni policija ni nadležno Državno odvjetništvo.