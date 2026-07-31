Zrak koji ubija: Izloženi su milijuni ljudi, a znanstvenici su sve zabrinutiji

Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, rekli su znanstvenici u utorak.

Dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji smanjuju kakvoću zraka čak i na udaljenosti od više stotina kilometara. Znanstvenici su kazali da su osobito zabrinuti za emisije lebdećih čestica PM2.5 povezanih s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i poteškoćama s disanjem.

"Znamo da ovo ima stvarno značajan učinak na zdravlje, a naročito kada je riječ o višednevnom izlaganju", pojasnio je Theodore Keeping, klimatolog sa sveučilišta Imperial College London.

"Vidimo sve ozbiljnije i češće požare visokog intenziteta gdje su ljudi izloženi tim veoma, veoma visokim razinama (čestica) PM2.5", dodao je.

U Francuskom gradu Bordeauxu, razina onečišćenja česticama PM2.5 je 26. srpnja prešla 300 mikrograma po kubnom metru, pokazali su podaci programa Europske unije za praćenje klime Copernicus. Keeping je istaknuo da je prosječna razina čestica PM2.5 u Bordeauxu 26. srpnja iznosila 115 mikrograma, što je gotovo pet puta više od preporučene razine u EU-u.

Dim je proširio neuobičajeno visoke razine čestica PM2.5 od Madrida i Bordeauxa. U gradu Limogesu, preko 200 kilometara sjeveroistočno od Bordeauxa, razine čestica PM2.5 su tijekom vikenda prešle 400 mikrograma po kubnom metru.

Požari mogu čestice PM2.5 učiniti još opasnijima jer povećavaju njihovu toksičnost dok se miješaju s drugim komponentama u dimu.

Klimatske promjene intenziviraju vruće i suhe uvjete koji omogućuju požarima da se brže šire i duže gore.

Također, požari otežavaju borbu protiv klimatskih promjena. Europske šume upijaju i skladište stotine milijuna tona ugljikova dioksida koji se pušta u atmosferu kada šuma gori i potom doprinosi globalnom zatopljenju, piše Reuters.

Požari čine tek mali dio ukupnih emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji, no EU uključuje ugljikov dioksid koji apsorbiraju šume u svoje ciljeve smanjenja emisija kako bi kompenzirao zagađenje iz industrije.