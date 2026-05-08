VIDEO Željko Travica proglašen krivim za mučenje i ubijanje branitelja: Pogledajte što je vikao u sudnici

Nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda Željko Traviica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine.

Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Nepravomoćno je osuđen na 20 godina zatvora. Prema presudi, dokazano je da je ubio pet, a zlostavljao tri zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora.

"Smrt fašizmu, sloboda normalnom čovjeku. Nisam kriv!" viknuo je Travica u sudnici nakon čitanja presude, javlja reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić. "Samo fašisti mogu osuditi nevina čovjeka."

Presuda je donesena na osječkom Županijskom sudu nakon završenog dokaznog postupka, a na nju se Travica ima pravo žaliti.

Na izricanju presude bio je i ključni svjedok Zoran Šorli.

Obrazloženje presude

Travica se pri okončanju postupka žalio na loše zdravstveno stanje, a u obrani je negirao krivnju za ratni zločin navodeći kako je bio optužen za oružanu pobunu, ali i aboliran 1996. odlukom tadašnjeg Vojnog suda.

Obrazlažući današnju presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubijao i zlostavljao, a što proizlazi prvenstveno iz iskaza svjedoka, ali i drugih dokaza, poput obdukcijskih nalaza žrtava.

Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Tijekom iznošenja obrane 5. svibnja negirao je krivnju za kazneno djelo iz optužnice ustvrdivši kako mu je postupak montiran te da nije zlostavljao zarobljene hrvatske branitelje.

S obzirom na to da je osuđen na kaznu zatvora dulju od pet godina, sudsko vijeće okrivljeniku je produljilo istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude, a u izrečenu kaznu Travici će biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenoga 2024. godine.

Travicu optužnica tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta. Pritom je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao.

Tužiteljstvo tvrdi da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Optužen je i da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika te paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.