Tihi ubojica

Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena

11. studenoga 2025.
Hrvatska je neslavni europski rekorder.
Dan hipertenzije: Hrvatska rekorder po povišenom tlaku u EU
Tihi ubojica
Čak polovica odraslih u Hrvatskoj boluje od ove bolesti: Ubija tiho i sustavno, a posebno je zabrinjavajuća situacija kod žena
