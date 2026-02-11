Dalija Orešković: "Plenkovićeva klika otpisala 760.000 eura duga HDZ-ovim štićenicima"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je prozvala premijera Andreja Plenkovića i HDZ, ustvrdivši da se država pretvara u "bankomat za kriminalnu kliku", dok se, kako tvrdi, ranjivim građanima uskraćuju prava.

"Imamo pravo pitati imaju li hrvatski građani pravo na svoju državu ili je Hrvatska postala bankomat za odabrane", poručila je Orešković, navodeći da su tvrtkama povezanim s Jozom Brkićem i obitelji Rodić otpisana višemilijunska dugovanja za korištenje državnih nekretnina.

Tvrdi da je samo u slučaju tvrtki povezanih s Brkićem država izgubila oko 1,6 milijuna kuna, odnosno 219 tisuća eura, dok ukupna šteta u dva navedena slučaja, prema njezinim riječima, doseže oko 760 tisuća eura. Istodobno, kaže, unatoč ranijim dugovima, istim su tvrtkama dodjeljivane nove državne nekretnine.

Orešković tvrdi i da su nadležni ministri bili upozoreni na mogućnost sprječavanja štete, ali da su dugovi ipak nastali i naknadno otpisani. U tom kontekstu spomenula je i Maju Đerek, navodeći da je zbog upozoravanja na nepravilnosti dobila otkaz te prošla višegodišnji sudski postupak koji je završio pravomoćnom presudom u njezinu korist.

Slučaj je, kako je navela, bio prijavljen DORH-u i USKOK-u, no institucije su ga odbacile. Orešković smatra da politička odgovornost ne prestaje smjenama pojedinih ministara, već, kako je poručila, leži na vrhu izvršne vlasti.

Dalija Orešković Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ovo je njezina objava u cijelosti:

"Imaju li hrvatski građani pravo na državu, ili je Hrvatska samo bankomat za kriminalnu kliku? Dragi građani, evo gdje je završio vaš novac.

Plenkovićeva klika zakida ranjive građane na inkluzivnom dodatku, dok HDZ-u bliskima poput Joze Brkića ili kontroverznog poduzetnika Branislava Rodića otpisuje milijunska dugovanja.

Objavljujem službene podatke o dugovanjima za korištenje državnih nekretnina za 12 tvrtki u kojima je Jozo Brkić bio vlasnik ili suvlasnik, a koja su usprkos neprestanim upozorenjima Maje Đerek otpisana.

Samo u slučaju Joze Brkića država je izgubila 1.6 milijuna kuna (219.000 eura). No unatoč ranijim neplaćenim dugovanjima, Brkićevim tvrtkama se i nadalje dodjeljuju državne nekretnine. Očito po mišljenju HDZ-a, Jozo Brkić još uvijek nije dovoljno našeg novca za sebe izvukao.

U slučaju obitelji Rodić šteta po proračun je viša od 4 milijuna kuna (550.000 eura).

Dakle samo u ta dva slučaja, HDZ-ova uprava, Plenkovićevom rukom postavljena, dokazano je prosula 760.000 eura, odnosno 5.8 milijuna kuna u korist HDZ-ovih štićenika.

Postoje slučajevi u kojima se dug zakonski mora otpisati, ali u ovim konkretnim slučajevima Plenkovićevi pijuni, poput bivšeg ministra Marija Banožića i sadašnjeg ministra Branka Bačića, bili su pravovremeno službenim putem upozoravani kako spriječiti višemilijunsku štetu.

Unatoč tome, dopustili su da nastane dugovanje, koje su potom i otpisali. Očito im je to i bio cilj.

Zbog upozoravanja nadređenih na višemilijunsku štetu, Maju Đerek je HDZ "nagradio" otkazom i golgotom četverogodišnjeg suđenja, koje je ipak završilo pravomoćnom presudom u njezinu korist.

Kako doznajem od Novog sindikata, prijetnje Maji Đerek su se nastavile i nakon što ju je sud vratio na posao, pa su joj tako Plenkovićevi pijuni uručili čak tri opomene pred otkaz u zadnjih godinu dana, samo zato jer prijavama pokušava spriječiti daljnju pljačku milijunskih razmjera.

Lažni europejac Plenković rasipa državne milijune na svoje donatore i istomišljenike, eliminira te prijeti službenicima i zviždačima koji ne žele sudjelovati u višemilijunskom potkradanju države, a pri tome uskraćuje toliko potrebnu pomoć i inkluzivni dodatak ozbiljno bolesnim ljudima i djeci s poteškoćama.

Upravo zato Plenković uvlači cijelo društvo u crnilo jer se u crnilu krminlal manje vidi.

Ovaj slučaj bio je prijavljen DORH-u, odnosno Uskoku, koji su ga brže bolje odbacili, jer su previše moćni ljudi u ovaj kriminal uključeni.

Zato nije bitno što ministar Piletić odlazi, on je samo još jedan u nizu onih koji se smjenjuju kao da su na pokretnoj traci.

Problem je što opstaje Plenković i struktura čiji je glavni cilj otimanje resursa i države od građana", napisala je u statusu na Facebooku.