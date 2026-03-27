Što učiniti ako vas zatekne oluja? Evo ključnih savjeta Civilne zaštite za sigurnost

Hrvatsku je pogodila strašna oluja. U cijeloj zemlji posljedice su ogromne, a Civilna zaštita još jednom je podsjetila građane kako da reagiraju ako ih nevrijeme zatekne u otvorenom, zatvorenom prostoru ili na moru.

Ključ je u dobroj pripremi

Treba redovito pratiti prognozu i upozorenja jer te informacije mogu spasiti glavu. Dobro je unaprijed imati spremne osnovne stvari za hitne popravke, poput čvrste folije, cerade, letvi i čavala. Tako ćete, ako dođe do štete, moći sami nabrzinu pokrpati razbijeni prozor ili krov dok ne stigne prava pomoć.

Zatvoreni prostor

Kad puše jak vjetar, najvažnije je ostati na sigurnom. Dobro zatvoriti prozore i vrata, spustiti rolete ili kapke kako bi se smanjio rizik od loma stakla. Preporučuje se da se držite dalje od prozora i ostanete unutar objekta. Ako zgrada nije čvrsta, a očekuju se orkanski udari ili pijavice, najbolje je skloniti se u podrum ili neku sigurniju građevinu. Prije napuštanja prostora, zatvoriti dovod vode i plina te isključiti električnu energiju na glavnoj sklopci kako bi se spriječile dodatne štete. U ovakvim situacijama pratite radijske obavijesti i postupajte prema uputama nadležnih službi.

Otvoreni prostor

Boravak na otvorenom tijekom olujnog vjetra može biti vrlo opasan. Pješacima se savjetuje da hodaju pognuti, biraju zavjetrene strane i drže se za čvrste objekte kad god je moguće. Posebno je važno ne sklanjati se ispod stabala, jer postoji opasnost od udara groma, pucanja grana ili rušenja stabala. Vozači trebaju pažljivo pratiti upozorenja i zabrane nadležnih službi. Ako ih orkanski vjetar zatekne na otvorenoj cesti, najbolje je zaustaviti vozilo izvan prometnice, na mjestu koje je zaštićeno od vjetra, i pričekati dok se uvjeti ne smire, javlja Ravnateljstvo civilne zaštite.

Oprez na moru

Tijekom jakog vjetra na moru posebno su ugroženi korisnici manjih i lakih plovila bez motora. Civilna zaštita upozorava da se u takvim uvjetima ne koriste zračni jastuci, gumeni i plastični čamci, pedaline, daske za surfanje i slična plovila.