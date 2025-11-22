Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pitanje budućnosti

Hrvatska ostaje bez izuzetno važnog dokumenta: Posljedice bi mogle biti vrlo ozbiljne

Piše Andreja Žapčić, 23. studenoga 2025. @ 10:05 komentari
Andrej Plenković, Marko Milić
Andrej Plenković, Marko Milić Foto: Damjan Tadic/Cropix
Oni su generacija budućnosti, no njih se o budućnosti najmanje pita, a društvo i država čiji su odraz uglavnom se i dalje samo neprestano čudi, zgraža i snebiva.
Najčitanije
  1. Boris Jokić
    Za Dnevnik Nove TV

    Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
  2. Hladno vrijeme, ilustracija
    Vremenska prognoza

    Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
  3. Cirkus
    Pred očima publike

    Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Hrvatska ostaje bez izuzetno važnog dokumenta: Posljedice bi mogle biti vrlo ozbiljne
Pitanje budućnosti
Hrvatska ostaje bez izuzetno važnog dokumenta: Posljedice bi mogle biti vrlo ozbiljne
Bijelo jaje: Kakvi se sve stanovi mogu iznajmiti u Zagrebu za 500 eura?
BIJELO JAJE
Kakvi se sve stanovi mogu iznajmiti u Zagrebu za 500 eura?
Kompleks Vjesnika: Studija centra s novim neboderima postoji još od 2012.
Detalji studije
Otkriveno što se trebalo graditi na Vjesnikovoj parceli: Ovo je bio plan...
Popis trgovina i centara koji su otvoreni ove nedjelje
Radna nedjelja
Planirate kupovinu? Evo koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Vranjic: Zbog azbesta ljudi i dalje obolijevaju; područje nije dekontaminirano
"MJESTO KOJE HOĆE ŽIVJETI"
Mještani u velikom strahu: "Umrlo je 400 ljudi, stradali su i oni koji nikad nisu bili u blizini"
Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
"OKVIR ZA PREGOVORE"
Trump o mirovnom planu za Ukrajinu: "Rat mora završiti, ali ovo nije posljednja ponuda"
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Pred očima publike
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Potpuni horor! Više od 300 kršćanskih učenika oteli naoružani napadači: Ovo je drugi takav napad u nekoliko dana, na sve je upozoravao i Trump
strateška meta
Potpuni horor! Više od 300 učenika oteli naoružani napadači: Ovo je drugi takav napad u nekoliko dana
Je li sve moglo završiti drugačije? Mladi iz Vjesnika donijeli su presudnu odluku: "Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija"
kobna večer
Je li sve moglo završiti drugačije? Mladi iz Vjesnika donijeli su presudnu odluku: "Nemoj zvati vatrogasce, doći će i policija"
Hladan tuš u Zagreb je stigao iz Ljubljane zbog kupnje Ljubljanske burze: "Hrvatska se pokazala puno razvijenijom"
Ništa od dogovora
Hladan tuš iz susjedstva: "Na ovo smo navikli kod nas, ali Hrvatska se pokazala puno razvijenijom"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Pred očima publike
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
show
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
"Liječnici su odlučili..."
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
Onkolozi upozoravaju
Najgori karcinomi: 5 najpodmuklijih vrsta raka koje gotovo nitko ne prepozna dok nije prekasno
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Wow!
Žrtvovao kameru i spustio je na dno jedne od najopasnijih rijeka na svijetu! Pogledajte što je snimio
Uhvatili životinje u šašavim situacijama pa sa svima podijelili urnebes
Kakav kaos...
Uhvatili životinje u šašavim situacijama pa sa svima podijelili urnebes
tech
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Nakon novih analiza
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Tehnologija iz prirode
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
sport
Gonzalo Garcia objasnio je zašto u igru nije ušao Marko Livaja u visokom porazu protiv Rijeke
Potres u Splitu?
Puklo između Livaje i Garcije? Španjolac tražio da se zagrije, on poručio - ''Boli me trbuh''
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Debakl koji će se pamtiti
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
VIDEO Real Sociedad preokretom svladao Osasunu: Ante Budimir ušao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Nesretan povratak Budimira u redove Osasune: Vatreni slavio preokretom
tv
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
Kumovi: Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
U dobru i zlu: Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Jedinstveno
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Adventski vijenci čitateljica koje možete kopirati ove godine
IZ PROŠLIH GODINA
Izdvojili smo 20 adventskih vijenaca naših čitateljica koji su s razlogom skupili stotine lajkova
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine
Stižu promjene
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine, a ona će privući i nova poznanstva
Recept za kraljevski kolač Nataše Pralice
Laka priprema
Tako bogat, ukusan i raskošan: Recept za kolač koji će oduševiti baš svakog tko ga proba
sve
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene