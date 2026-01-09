USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare te nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Priopćenje USKOKA donosimo u cijelosti:

"USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana (1967., 1979., 1971., 1967., 1972., 1988., 1965., 1970., 1972., 1984., 1970., 1971., 1979., 1972., 1985., 1957., 1980., 1978., 1979., 1972., 1979., 1971., 1978., 1968.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se I. i II. okr. terete da su, u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge nepoznate osobe, odredivši kao zajednički cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo. Navedeno su, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, omogućavali bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava u zamjenu za plaćanje novčanih naknada u iznosima od 10 do 15 eura mjesečno, odnosno 80 do 200 eura godišnje po korisniku.

Radi realizacije plana zločinačkog udruženja I. i II. okr. su, korištenjem računalnih programa, uklanjali programske zaštite i kontinuirano neovlašteno presretali televizijske i filmske sadržaje koje su putem Interneta (IPTV) pružali svojim korisnicima. U svrhu daljnje distribucije tog sadržaja su osobno ili posredstvom drugih okrivljenika izrađivali, nabavljali i održavali tehničku infrastrukturu preko koje su velikom broju korisnika omogućavali neovlašteni pristup i prijem televizijskih i filmskih sadržaja koji su bili pohranjeni na mrežnim poslužiteljima. Korisnicima su tako izrađivali korisničko ime i lozinku, a također su osobno i posredstvom drugih okrivljenika zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače.

Ostali okrivljenici su, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, sukladno dogovoru obavljali uloge u vidu nabave prijemnika, njihove distribucije, izrade računalnog programa i mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima te administriranja virtualne videoteke" piše u priopćenju.

Na opisani način okrivljenici su za sebe pribavili imovinsku korist od najmanje 915.514,52 eura, koju su sukladno svojim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili.