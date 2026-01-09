Obavijesti Foto Video Pretražite
Detalji optužnice

USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima

Piše A. L., 09. siječnja 2026. @ 08:39 komentari
Čak 24 osobe optužene su zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.
