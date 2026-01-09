Obavijesti Foto Video Pretražite
I dalje minusi

Nakon zimskog tjedna - zimski vikend! Nastavlja se hladno vrijeme, evo gdje će proviriti sunce

Piše DNEVNIK.hr, 09. siječnja 2026. @ 20:39 komentari
Zimsko jutro, ilustracija
Zimsko jutro, ilustracija Foto: Getty Images
Prognozu vremena za naredne dane donosi prognostičar Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.
Poljoprivrednici zabrinuti zbog novog sporazuma o trgovini
Sektori na udaru
Poljoprivrednici u strahu poslali alarmantno upozorenje: "Oni će nas otrovati. Mene, vas, moju djecu..."
NASA prekinula misiju zbog bolesnog astronauta
Posada u problemima
NASA nakon 25 godina morala prekinuti misiju: Organiziran hitan povratak astronauta
Optužen za ratni zločin protiv hrvatskog civila u Banskoj Selnici 1992.
BANSKA SELNICA
Optužen za ratni zločin: Iz pištolja upucao civila preko rijeke
VREMENSKA PROGNOZA I za vikend se nastavlja hladno vrijeme
I dalje minusi
Nakon zimskog tjedna - zimski vikend! Nastavlja se hladno vrijeme, evo gdje će proviriti sunce
Velika potražnja za prekvalifikacijama
PREKVALIFIKACIJA
Sve više zaposlenih želi promijeniti zanimanje: Evo što se najviše traži
Snijeg i led stvaraju probleme u cijeloj Hrvatskoj
Zimski kaos u prometu
VIDEO Koliko je opasno na cestama svjedoči snimka sudara ralice i kamiona: Iz HAK-a poslali upozorenje vozačima
Prometna nesreća, svađa pa sjekira: Mladić teško ranjen ispred vlastite kuće
PRETUČENI SAMARITANAC
Htio pomoći čovjeku stradalom u prometnoj nesreći, pa dobio sjekirom u glavu: Liječnici mu se borili za život
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
Zoran Milanović u Čakovcu: Komentira političke aktualnosti
O SUCIMA I GRENLANDU
Milanović: "Ne govorim to iz pakosti prema Srbiji, baš me briga, ali mi ispadamo papci"
Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Jedna osoba poginula
Tragedija kod Trilja
VIDEO Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Jedna osoba poginula
Urušavanje odlagališta otpada: Deseci zatrpani, potraga otežana otrovnim zrakom
LAVINA SMEĆA
Tragedija bez upozorenja: Urušilo se brdo otpada, ljudi zarobljeni ispod smeća
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
