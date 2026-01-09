Nakon zimskog tjedna - zimski vikend! Nastavlja se hladno vrijeme, evo gdje će proviriti sunce

Prehladna, ili ledena kiša, u petak je padala u mnogim predjelima unutrašnjosti, od zapada do istoka. Jedna je to od najopasnijih meteoroloških pojava zbog toga što se trenutno smrzava u dodiru s hladnom podlogom te stvara debeo i težak sloj leda. I u subotu može padati u kopnenim predjelima, tijekom jutra.

Prijepodne će biti pretežno oblačno. Najveća vjerojatnost za oborine je u Dalmaciji gdje će padati kiša, a bit će i pljuskova s grmljavinom. Zatim u Lici i Gorskom kotaru - tamo će padati snijeg. Te u nizinama unutrašnjosti - gdje je moguć snijeg, ali rano ujutro i malo prehladne kiše.

S druge strane, najveća vjerojatnost za sunčana razdoblja je u Istri i Primorju.

Na obali će zapuhati umjerena do jaka tramontana i bura, a ponegdje će u Dalmaciji, prolazno biti i pulenta. Posvuda će biti manje hladno nego u četvrtak i petak, na kopnu s temperaturom -3, -2, a na obali 5 do 7.

Do podneva će oborine u središnjoj Hrvatskoj većinom prestati, tako da će poslijepodne proći suho. Samo je rijetko moguće malo snijega. Postoji mogućnost i za djelomično razvedravanje, osobito na zapadu, tako da su uz slovensku granicu moguća kraća sunčana razdoblja. Maksimalna temperatura tijekom dana bit će oko 1 Celzijev stupanj, a vjetar slab. Tek će kasno navečer, oko ponoći, zapuhati umjeren do jak sjeverac, tako da će tada biti prilično hladno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu potpuno oblačno tijekom cijeloga dana. Međutim, neće biti puno oborina. Uglavnom je malo moguće prije podne, dok će poslijepodne ostati većinom suho. Puhat će slab vjetar sa sjeverozapada, no bit će manje hladno nego u petak, s najvišom temperaturom oko nule.

U Istri i Primorju poslijepodne sve više sunca, uz nastavak razvedravanja. Puhat će umjerena tramontana i bura, pod Velebitom i jaka. Najviša temperatura od 5 do 10 stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru pretežno do potpuno oblačno. Rijetko uz još malo snijega. Temperatura danju između 0 i 2.

U Dalmaciji u subotu pretežno oblačno. Najviše će kiše biti sredinom dana, osobito na jugu. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Zatim kasno poslijepodne prestanak oborina, a i djelomično razvedravanje sa sjevera, tako da bi prije zalaska mogli vidjeti i malo sunca. Puhat će umjerena do jaka tramontana i bura, pa će dan biti svjež, unatoč temperaturi od oko 10 stupnjeva na obali te oko 6 u unutrašnjosti.

Tri dana kopno

U nedjelju će na kopnu biti promjenjivo oblačno, ponegdje s još malo snijega, no poslijepodne će se razvedravati, uz sunčana razdoblja. U Slavoniji će biti vjetrovito. Navečer će jako zahladnjeti, pa će novi tjedan osvanuti s vrlo hladnim jutrom. Pri tome će ponedjeljak i utorak biti djelomice sunčani uz promjenjivu naoblaku, i samo je rijetko, u Slavoniji, moguće malo snijega. U utorak je izgledno novo zatopljen.

Tri dana more

Na Jadranu će u nedjelju većinom biti sunčano, ali bura će tijekom dana jačati na jaku do olujnu tako da će biti neugodno hladno. U ponedjeljak će okrenuti na tramontanu i postupno slabjeti, prvo na sjeveru. Uz to, bit će pretežno sunčano. Zatim u utorak vjetar opet okreće na jugo, stiže naoblačenje, a na sjeveru je moguće i malo kiše. Ipak, zbog juga će i zatopliti.

Za vikend dakle i dalje promjenjivo. U subotu će biti manje hladno nego posljednjih dana, ali uz još malo oborina. U Dalmaciji kišu i pljuskove s grmljavinom, dok je u unutrašnjosti moguć snijeg, ali ujutro ponovno i prehladna kiša. Najpovoljnije bit će na sjevernom Jadranu.

Zatim u nedjelju u većini zemlje suho. No ponovno će zahladnjeti. Na obali će ojačati bura.