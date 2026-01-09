Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
O SUCIMA I GRENLANDU

Milanović: "Ne govorim to iz pakosti prema Srbiji, baš me briga, ali mi ispadamo papci"

Piše V. S., 09. siječnja 2026. @ 16:23 komentari
Zoran Milanović
Zoran Milanović Foto: DNEVNIK.hr
Predsjednik Zoran Milanović komentirao je političke aktualnosti.
Najčitanije
  1. Slovenska policija, ilustracija
    U srednjoj školi

    Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
  2. Prometna nesreća, ilustracija
    PRETUČENI SAMARITANAC

    Htio pomoći čovjeku stradalom u prometnoj nesreći, pa dobio sjekirom u glavu: Liječnici mu se borili za život
  3. Imenovanje ravnatelja USKOK-a - 4
    Detalji optužnice

    USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Snijeg u Zagrebu i dalje stvara probleme
BEZ POMAKA
Mnoge ulice u Zagrebu su zaleđene: Odvjetnik otkrio što prvo učiniti i kome se obratiti u slučaju nezgode
Naleti vozila na divljač u Istri
Policija poziva na oprez
Zabrinjavajući trend na cestama u našoj regiji: "Oprezna vožnja, mrak, a ipak se dogodilo..."
Hladnoća ne popušta
Hrvatska u debelom minusu
Hladnoća ne popušta - zaledilo od Osijeka do Splita, u Dalmaciji pao snijeg: "Puzali smo po cijelom gradu"
Pola Kijeva bez struje i grijanja
Snažan udar
Pola Kijeva bez struje i grijanja, Kličko pozvao na evakuaciju: "Tko može, neka napusti grad"
London, Pariz i Berlin osudili rusko korištenje Orešnika u napadu na Ukrajinu
EVO REAKCIJA
Lideri zapadnih zemalja osudili korištenje rakete, smatraju to upozorenjem za Europu
Zoran Milanović u Čakovcu: Komentira političke aktualnosti
O SUCIMA I GRENLANDU
Milanović: "Ne govorim to iz pakosti prema Srbiji, baš me briga, ali mi ispadamo papci"
Prometna nesreća, svađa pa sjekira: Mladić teško ranjen ispred vlastite kuće
PRETUČENI SAMARITANAC
Htio pomoći čovjeku stradalom u prometnoj nesreći, pa dobio sjekirom u glavu: Liječnici mu se borili za život
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Jedna osoba poginula
Tragedija kod Trilja
VIDEO Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Jedna osoba poginula
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Detalji optužnice
USKOK optužio 24 osobe: Poznato i koliko su zaradili na ilegalnim TV paketima
Objavljeno tko će rušiti Vjesnik! Poznata i cijena
Uklanjanje nebodera
Poznato tko, kada i kako ruši Vjesnik, objavljeni detalji i o podvožnjaku: "Rok za izvršenje je zahtjevan"
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas u Sloveniji! Učenik napao učenicu i nožem ju ubo u lice i leđa
U srednjoj školi
Cure detalji užasa u Sloveniji: Učenik izbo učenicu nožem, u WC-u pronašli cijeli popis?
Prometna nesreća, svađa pa sjekira: Mladić teško ranjen ispred vlastite kuće
PRETUČENI SAMARITANAC
Htio pomoći čovjeku stradalom u prometnoj nesreći, pa dobio sjekirom u glavu: Liječnici mu se borili za život
VIDEO Gore ulice, ubijeno najmanje 34 ljudi: Navodno zapaljene zgrade vlade, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
Golemi prosvjedi u Iranu
VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"
show
Maja Šuput objavila fotku na kojoj se ljubi sa Šimom Elezom
iznad polja riže
Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Maja Šuput i Šime Elez pozirali na jednom od najpoznatijih slapova na svijetu
''kakve fotke, čovječe!''
Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
Ponekad nije bezazlen
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
zabava
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Snimka božićnog slavlja nasmijala društvene mreže! Pogledajte što rade
Urnebesno
Snimka božićnog slavlja nasmijala društvene mreže! Pogledajte što rade
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Sve je rekao
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
sport
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Novinarka iznijela teške optužbe na račun Diega Coste: "Namjerno me zarazio"
Ovo će odjeknuti
Novinarka teško optužila Diega Costu: "Dva dana kasnije bila sam pozitivna"
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
zabranili im ulazak
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
tv
Daleki grad: Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
DALEKI GRAD
Susreo je upravo osobu koju nije smio - ona je odmah shvatila da nešto nije u redu
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li u autu nešto čega se treba bojati?
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
lifestyle
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
Bob će biti popularan i 2026., a nose ga i brojne slavne žene
NAJPOPULARNIJA FRIZURA
Bob će se nositi i u 2026., zato smo pronašli 20 fotografija koje možete pokazati frizerki kad se odlučite ošišati
sve
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene