Milanović: "Ne govorim to iz pakosti prema Srbiji, baš me briga, ali mi ispadamo papci"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj akademiji Večer međimurskog identiteta u povodu obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom.

Tom prilikom predsjednik je stao pred novinare. Prvo pitanje odnosilo se na HDZ-ov plan da se o sucima Ustavnog suda i Vrhovnog suda odlučuje zajedno.

"Ja ne mogu upakirati taj paket. Ja sam nadležan za predlaganje kadnidata Vrhovnog suda, a to je jasno tko je, a na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće ili neće. Ovo otezanje već nije dobro jer je bačena jedna mrlja na osobu koja je potpuno čista. Pokušava se dovesti u vezu sa špijunskim pričama, to je nisko", rekao je Milanović.

"I prethodnu kandidatkinju su blatili. Sad ispada da se može javiti bilo tko. Iz zadnjih Plenkovićevih riječi ispada da tko god omogući da on dobije dva ustavna suca, on će pustiti bilo kojeg kandidata", dodao je i rekao kako on za to nije nadležan te da samo može gledati što se događa.

"Imamo drugu kandidatkinju, po meni ozbiljnu. S jednom su se našutavali, ova druga je čak obavila razgovor s Plenkovićem. Bilo joj je rečeno da se javi. Ja to ne mogu drugačije protumačiti nego da će biti izabrana. Tu ja mogu samo konstatirati kliničko stanje, iako nisam doktor. Očito ne znaju što da rade. Čak i kad bih htio trgovati, ja nemam čime", rekao je i naglasio da mu nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili ne, kao ni da mu nije svejedno tko će to biti.

"Ustavni suci su u velikoj mjeri politički ljudi i tu nije svjededno. Uoće nije svejedno tko će biti na tim mjestima i kako će se te dužnosti popunjavati. To Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to", naglasio je.

"Na čelo Vrhovnog suda, što se mene tiče, doći će jedna vrlo stručna i politički neutralna osoba. To je moj doprinos nakon agonije koja traje već pola godine", rekao je Zoran Milanović.

Kaže i da se o temi ustavnih sudaca nije čuo s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem i da s njim o tome nema što razgovarati.

O diplomatima

"Opet je jasno da Plenković ne želi dogovor. Svaka promjena postojećeg stanja njemu reže bilancu. Imat će manje, kako on to čita, nego do sada. Prag ispod kojeg on ne želi ići je totalna kontrola nad diplomacijom - od portira do zadnjeg ambasadora i, naravno, ministrastva", komentirao je Milanović.

"Ja sam izabran većim brojem ljudi na dužnost koju obnašam, i to ne jednom i u Ustavu jasno stoji kako se biraju veleposlanici. On to sve sistemski gazi i to je namjerno ponašanje koje je duboko protivno i duhu i slovu Ustava i to može jer zna da mu se ništa neće dogoditi, građani to ne vide", kazao je i dodao da Plenković zato time može manipulirati.

"Jučer čujem, on bi intervjuirao sve kandidate, njihove susjede i ljude koje su sreli na ulici. Prema tome, čovjek ne želi rješenje. Birao bi jednu demokratsko-dijalošku arkadiju punu cvijeća i krošnji gdje se provode najrigorozniji selekcijSKI kriteriji, a kad su u pitanju ustavni suci, sjekirom - bum! Ovo je tvoje, ovo je moje. Naravno, meni sve. Po načelu broja 1 iz Alana Forda - svi za jednog, jedan dobar za sve", zaključuje.

Grenland

O želji Donalda Trumpa da preuzme Grenland, prekomorski danski teritorij, Milanović je rekao: "To je danski teritorij, ne možete nego biti na strani Danske. Stvari su potpuno jasne."

Osvrnuo se i na dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Zagreb u ponedjeljak.

"Glavni tajnik NATO-a je dobrodošao u Hrvatsku, ali ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilokakvim novcem. Nije niti tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori jer govori puno, puno stvari koje ja uopće ne podržavam. Činjenica je da su bili valjda najpokorniji američki partner, da ne kažem nešto drugo, a sad za nagradu dobijaju ovo", rekao je.

U nastavku je ocijenio da Grenland za američku sigurnost ne predstavlja ništa, a "ako jednog dana bude nešto predstavljao, tada više neće biti ni Europe ni Amerike jer to znači da će se arktički led do te mjere otopiti da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne Washingtonu".

Amerikancima je, kaže, zanimljiv Sjeverni koridor koji je ponekad djelomično otvoren iznad Rusije. Taj koridor završava u Bernigovom prolazu. Grenland je beskoristan, imali su tamo tri baze, a dvije su zatvorili, dodao je.

"Postoji, samo ne znam jesu li u Trumpovoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbadsko otočje koje pripada Norveškoj, i tamo more nije zaleđeno", rekao je Milanović i rekao da nije na njemu da se miješa u poteze Donalda Trmupa, a da u hrvatskom interesu nije da kaže baš sve što misli o tom njegovom potezu.

"Ovo je dokaz da međunarodno pravo ne postoji ni kao fikcija", zaključio je.

Dodao je i da nije moguće da svi razmišljaju kao jedan, što je pretpostavka takozvane koalicije voljnih.

"Hrvatski interesi neće uvijek biti isti kao francuski ili britanski. I nije moguće da uvijek svi dižemo iste ruke, jer to znači da netko misli za nas. A mi imamo svoju glavu, koja možda nije savršena, ali imamo svoje interese. Bez zlobe, bez spletki...", rekao je.

Novac za Ukrajinu

Kaže i da je 15 milijuna eura koji je Vlada RH nedavno dala Ukrajini nije dovoljan ni za grijanje jedne vojarne u Ukrajini mjesec dana, a da za Hrvatsku to nije beznačajan novac.

"Koliko je taj novac siguran u Ukrajini? Sigurniji nego u rukama HDZ-ovaca, ali taj novac je otišao. Prije skoro 12 godina, kad sam bio premijer, MORH je potpisao ugovor za izgradnju pet ophodnih obalnih brodova. Posao je dobilo naše brodogradilište. Godinu i nešto kasnije promijenila se vlast i do danas su isplovila samo dva broda", rekao je Milanović i dodao da je za dovršetak poslova s brodovima trebalo 12 milijuna eura.

Osvrnuo se i na kupovinu francuskih aviona.

"Dođu ovdje i uvale nam rabljene avione, mi ih kupimo svojom voljom. Evo ih u Srbiji i njima prodaju nove. Onda mi moramo kupiti dodatnu opremu - ogledalca, maramice koje oni imaju, a mi nemamo... To se zove partnerstvo, savezništvo. To se ne radi", kritizirao je Milanović i rekao kako se zna što što SAD prodaje članicama NATO-a, a što ostalim zemljama.

"Ovo ne govorim iz pakosti prema Srbiji, već iz hrvatskog interesa. Mi ispadamo papci", zaključio je.