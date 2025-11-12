Bačić o napadu na novinare i masovnoj tučnjavi: "Krivica za radikalizaciju najmanje je na strani Vlade"

Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gostovao je u Dnevniku Nove TV te u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović odgovorio na pitanje o napadu na ekipu N1 i masovnoj tučnjavi u centru Zagreba.

"Zagreb je siguran grad. To pokazuju sva izvješća policije, pa i ocjene drugih država i promatrača, koji govore o Hrvatskoj kao o sigurnoj destinaciji. Ovo je za svaku osudu i tu nema zadrške u osudi da treba stati s ovime, doprinijeti smanjenju tenzija u društvu. To je odgovornost svih nas u javnom i političkom životu", rekao je Bačić.

Osvrnuo se i na kritike da je za ovakvu atmosferu u društvu kriva Vlada.

"Upravo je Vlada ona koja svojim postupanjem i radom doprinosi smanjivanju tenzija. Pozivamo na razum, na prestanak radikalizacije u društvu i bilo kakvih aktivnosti koje dijele društvo. To je ono na čemu inzistiramo", poručio je.

Ne osjeća se, kaže, krivim za ovo što se događa.

"Vlada je uvijek odgovorna za stanje u društvu, ali krivica za radikalizaciju najmanje je na strani Vlade", ustvrdio je.

O Tomaševiću i Thompsonu

Odgovorio je i na izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je rekao da je šokiran njegovom izjavom nakon što je zabranjena upotreba fašističkih ili ustaških simbola u gradskim prostorijama.

"Rekao sam da je za mene neprihvatljivo i neprimjerno da lokalno i područno predstavničko tijelo definira što se može i ne može u prostorima koji su u nadležnosti grada. Zagreb nije eksteritorijalan. Što će se onda dogoditi? Može neka druga jedinica uvesti neka druga pravila i uspostaviti kriterije o onome što se može pjevati i govoriti", rekao je Bačić.

"Za to postoji Hrvatski sabor, Ustav i zakoni koje donosi parlament. Ta pravila vrijede za sve nas, neovisno živjeli u Zagrebu, na Korčuli ili u Vukovaru. U tom sam smislu rekao da je ono što je Grad Zagreb donio u nadležnosti Hrvatskog sabora", dodao je.

Branko Bačić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Tandara Knezović napomenula je da Tomašević tvrdi da je to pitanje u nadležnosti Grada.

"Što to znači? Da će neki drugi kotar, na primjer Dubrava ili Zaprešić, propisati neka treća pravila?" upitao je ministar te odgovorio na pitanje može li Tomašević zabraniti nastupanje Marku Perkoviću Thompsonu.

"To su prostori Grada, ali o tome je li ono što se ondje događa u skladu s Ustavom i zakonom ne može biti temelj zabrane. O tome je li pjesma zbog koje se ovo sve dogodilo u skladu sa zakonima i Ustavu očitovao se Visoki prekršajni sud i Grad Zagreb ne može propitkivati odluke hrvatskih sudova", poručio je.

Tko će moći legalizirati kuće?

Na dnevnom redu sjednice Vlade u četvrtak bit će novi proračun.

"Moram reći da su svi dobitnici jer rastu prihodi državnog proračuna. Iznimno sam zadovoljan jer prihodi moga ministarstva rastu za 28 posto, oko 120 milijuna eura. Taj novac ide na obnovu, energetsku obnovu i priuštivo stanovanje", najavio je ministar.

Napomenuo je da će građani koji su gradili prije 21. lipnja 2011. godine moći naknadno obaviti legalizaciju, ali to neće biti moguće za one koji su, na primjer, gradili 22. lipnja 2012. godine.

"Aerofotogrametsko snimanje Republike Hrvatske izvršeno je 21. lipnja 2011. godine i to je temelj može li se neka bespravna gradnja legalizirati ili ne. Ali, sve što je građeno prije tog datuma – a u prometnom je koridoru, u zaštićenom je dijelu prirode, u nekom je energetskom koridoru – ne može se legalizirati", objasnio je Bačić.

"Mi ćemo pojedinu vrstu gradnje definirati kao kazneno djelo. Nešto će i dalje biti prekršaj", najavio je.

Rekao je i da će u utorak biti u Vukovaru na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

"Dobro da se odustalo od priredbe koja je bila najavljena. Moramo voditi računa o osjećajima naših branitelja, prije svega u tjednu kada obilježavamo Dan sjećanja, i moramo činiti sve da doprinesemo smanjenju tenzija. Pozivam sve u društvu da smanjimo tenzije, napetosti i doprinesemo mirnoj Hrvatskoj", poručio je potpredsjednik Vlade.