Tomašević otkrio o čemu ovise Thompsonovi koncerti u Zagrebu: "Nema tajanstvenosti"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije nakon što je sudjelovao na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba na kojoj se raspravljalo o prijedlogu o zabrani upotrebe fašističkih ili ustaških simbola u gradskim prostorijama.

Pritom je upitan može li na temelju te zabrane otkazati koncert Marka Perkovića Thomspona, koji bi 27. prosinca trebao biti održan u Areni.

"Ne. Koncert ima ugovor koji je sklopljen po tadašnjim uvjetima i nema nikakvih uvjeta vezanih za ustaške pozdrave, simbole i slično. Taj će se koncert, kao što sam i rekao, održati. Ovaj zaključak je prije svega politički i bavi se korištenjem prostora kojim upravljaju gradska poduzeća i ustanove, što nisu svi prostori u vlasništvu Grada", rekao je Tomašević.

"Ovo uvodi određena pravila, koja su u skladu s Ustavom, o onome što se može, a što ne može. Dakle, ovaj zaključak se ne bavi time što netko radi u nekakvom privatnom klubu ili dvorani niti o nekim državnim prostorima. Bavi se isključivo gradskim prostorima", pojasnio je.

Najavio je i da će formalno odgovoriti na Thompsonov zahtjev za drugi koncert u Areni, ali o tome nije želio otkriti previše detalja.

"Tamo će pisati što će pisati. Pričekajte. Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, ali sam rekao da se 28. prosinca koncert neće održati. Hoće li ih biti drugih Thompsonovih koncerata u gradskim prostorima ovisi o tome kako će proći koncert koji će se održati", napomenuo je gradonačelnik.

Što je s utakmicama?

Novinarka ga je upitala i koja će pravila vrijediti na sportskim događajima, posebno nogometnim utakmicama.

"Na nogometnim je utakmicama jasno propisano što se smije, a što ne smije. Uredno se nakon svakog kola pišu kazne za ponašanje koje nije bilo u skladu sa smjernicama UEFA-e. To je sve već definirano i nismo imali potrebu to regulirati", pojasnio je Tomašević.

Odgovorio je i premijeru Andreju Plenkoviću, koji tvrdi da zaključak nema pravnu snagu, kao i ministru Branku Bačiću, koji smatra da je ilegalan.

"Koji je bio pravni temelj kada je Pula 2008. godine Thompsonu uskratila pravo da održi koncert? Thompsonov menadžment je tužio Grad Pulu i pravomoćno izgubio. Mi se ne bavimo time hoće li biti koncerta ili ne – a to je proustaški pozdrav. Ustav je najviši pravni akt ove zemlje i jedini tko ga može tumačiti je Ustavni sud, a on ga je nekoliko puta tumačio i presude Ustavnog suda su potvrđene na Europskom sudu za ljudska prava", istaknuo je.

Upitan je i očekuje li tužbu.

"Ne želim ulaziti u ono što će druga strana napraviti", odgovorio je i dodao da svatko može koristiti pravne mehanizme koji su mu na raspolaganju.

Dodao je da je koncert u Areni u dobroj vjeri odobren nakon što je Thompson pjevao na dočeku rukometaša, kada nije bilo spornih pozdrava.

"Mi u Zagrebu ćemo se držati Ustava i ovo je samo to – držanje Ustava", zaključio je Tomašević.