Plenković o proračunu i aktualcu: "Mislim da smo pobijedili"

Državni proračun za iduću godinu bit će otporan, održiv, ambiciozan, socijalan i realan, poručio je premijer Andrej Plenković u srijedu nakon aktualca u Saboru, a uoči sutrašnje sjednice Vlade na kojoj je upravo planirano donošenje prijedloga Državnog proračuna za 2026. godinu.

"Očekujemo da će rast na godišnjoj razini biti 2,7 posto, da ćemo inflaciju držati na 2,8 posto, da će deficit biti u okviru maastrichtskih kriterija 2,9 posto, da će se udio javnog duga u BDP-u još spustiti i doći na 56 posto", rekao je Plenković.

Najavio je nastavak smjera dizanja plaća i mirovina istaknuvši da će proračun biti otporan, održiv, ambiciozan i socijalan. "Najvažnije je da, na temelju povjerenju naših sugrađana i stabilne parlamentarne većine, nastavimo raditi ono što radimo zadnjih više od devet godina, i to je ta razlika između nas i oporbe", poručio je.

Na pitanje hoće li biti "stezanja remena", Plenković je odgovorio da će proračun biti realan i "u okvirima onoga što možemo priuštiti sebi da bismo realizirali sve ove ciljeve".

"Vodimo računa da trenutno na rashodnoj strani čak oko 10,2 milijarde eura ide na mirovine, da su nam rashodi za plaće oko 8,8 milijarde, za socijalna davanja i naknade oko 1,5 milijarde, samo za rodiljne naknade oko 600 milijuna eura i već je time definirano više od 55 posto proračuna koji je fiksan", kazao je.

Upitan može li se reći da je proračun Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 'najteži', premijer je odgovorio potvrdno. "Uvijek se zezam kako bi, da sad netko dođe i gleda brojke, taj odmah otišao njemu (ministru Piletiću) na sastanak, a sve ove ostale skoro da ne bi ni primijetio. A nema tu kome smo najmanje dali, dali smo sukladno onome što se nosi, vodite računa da je Ministarstvo rada zbog mirovinskog sustava, mirovina, ona vrsta državnog tijela koja de facto proračun redistribuira i građanima. Nije da su to novci koje Piletić troši za svoje projekte, većina ide našim građanima i to starije dobi, prema tome, sve je to uobičajeno", ustvrdio je.

Prosječna mirovina sada iznosi 691 euro, s godišnjim dodatkom oko Božića prijeći ćemo tu granicu prosječne sveukupne mirovine od 700 eura, a cilj je do kraja mandata doći do 800 eura, dodao je premijer Plenković te istaknuo da Vlada stalno radi korake koji idu in favorem umirovljenika i njihovog ekonomskog i socijalnog standarda.

Na pitanje novinara da li je za sindikate osigurano više novčanih sredstava od onoga što im je zadnje ponuđeno, Plenković je kazao kako su poruke upućene od strane vladinih pregovarača u ovim okvirima kakav je proračun sada realne.

Plenković zadovoljan 'aktualcem': Razjasnili smo ključne pozicije Vlade

Upravo održanim aktualnim prijepodnevom u Saboru je, kazao je, zadovoljan. Kako smo raspoloženi došli, tako još bolje raspoloženi odlazimo, dodao je.

"Sportskim rječnikom, mislim da smo pobijedili. Mislim da smo itekako razjasnili ključne pozicije Vlade, svega onoga što radimo i još jednom se potvrdilo da smo upravo mi kao Vlada i ova koalicija zadnja brana normalne Hrvatske, onoj koja namjerno, nekada i isfabricirano, želi vrlo radikalizirajuću polarizaciju u društvu. To ne radimo mi, to nije naša politika zadnjih 10 godina, niti će biti u budućnosti", istaknuo je.

Ponovio je, u kontekstu aktualnih zbivanja usmjerenih protiv manifestacija srpske nacionalne manjine, oko čega se žustra rasprava vodila i na 'aktualcu', da se suvremena hrvatska država temelji na Domovinskom ratu, poštuje svoj pravni poredak, ali je i država u kojoj se sve nacionalne manjine trebaju osjećati dobro i uživati pravo na njegovanje svojeg identiteta.

"Naravno da se protivimo događajima koji su suprotni temeljnim vrijednostima na kojima je Hrvatska sazdana i tu očekujemo od svih kada koncipiraju svoje programe da paze koji su to programi i kakav je njihov sadržaj. Tenzije su dizali nakon koncerata u srpnju i kolovozu predstavnici ljevice, jedan dio medija ih je pratio u tome i napuhavao te teme do mjere koja nije primjerena, ali svi su preduvjeti tu da se to sve skupa smiri", ocijenio je Plenković.

Dodao je kako se i jutros čuo s predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem, a istaknuo je i kako u ime Vlade njegov savjetnik Mate Granić sudjeluje na obljetnici potpisivanja Erdutskog sporazuma koji je bio preduvjet uspješnog procesa reintegracije hrvatskog Podunavlja.