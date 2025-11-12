Obavijesti Foto Video Pretražite
stezanje remena?

Plenković o proračunu i aktualcu: "Mislim da smo pobijedili"

Piše Hina, 12. studenoga 2025. @ 18:05
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Damjan Tadic/Cropix
Premijer Plenković rekao je da do kraja mandata očekuje dodatni rast mirovina.
  1. Policija i hitna pomoć
    POLICIJA ISTRAŽUJE

    Cure detalji drame kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu
  2. Venezuelanski ministar obrane s vojnicima
    gerilski stil

    Spremaju se za rat s jednom od najjačih vojski svijeta: "Na agresiju ćemo odgovoriti jedinstvom"
  3. Muškarac koji je napao novinare N1 televizije
    oglasio se GONG, HND...

    Užas u Zagrebu! U centru grada napadnuta novinarska ekipa N1 televizije
Masovna makljaža maskiranih muškaraca na zagrebačkom trgu: "Svi smo šokirani, policije nije bilo nigdje"
OGLASILA SE POLICIJA
Masovna makljaža maskiranih muškaraca na zagrebačkom trgu, ima uhićenih: "Svi smo šokirani"
Objavljeni su Epsteinovi mailovi u kojima se spominje Donald Trump
Oglasila se Bijela kuća
Trump u Epsteinovim dokumenatima, otkriveno tko je misteriozna žena: "Ona je s njim provela sate u mojoj kući"
U prometnoj nesreći na Pagu poginula žena
Zatvoren promet
Teška nesreća na otoku: Poginula žena, druga osoba hitno prevezena u bolnicu
Zbog rebalansa splitskog proračuna mogli bi biti raspisani izvanredni izbori
političke igre
Rebalans splitskog proračuna nije prihvaćen, Split ide na izvanredne izbore? "Ne bojim ih se"
U stanu u Viškovu kraj Rijeke pronađen mrtav muškarac, žena u bolnici
POLICIJA ISTRAŽUJE
Cure detalji drame kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu
Venezuela priprema gerilski odgovor u slučaju američkog napada
gerilski stil
Spremaju se za rat s jednom od najjačih vojski svijeta: "Na agresiju ćemo odgovoriti jedinstvom"
Nesreća na autocesti: Teretno vozilo se prevrnulo, teret rasut po kolniku
kilometarska kolona
Nesreća na autocesti: Prevrnuo se kamion, sve stoji, teret rasut po kolniku
Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić u aferi Nakaze
afera nakaze
Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić: Prijeti joj do osam godina zatvora
Obitelj 13-godišnjakinje tvrdi: Silovana je u popravnom domu
TEŠKE OPTUŽBE
Policija istražuje slučaj silovanja djevojčice (13) u popravnom domu, majka tvrdi: "Sve su htjeli zataškati"
vijesti
Venezuela priprema gerilski odgovor u slučaju američkog napada
gerilski stil
Spremaju se za rat s jednom od najjačih vojski svijeta: "Na agresiju ćemo odgovoriti jedinstvom"
U stanu u Viškovu kraj Rijeke pronađen mrtav muškarac, žena u bolnici
POLICIJA ISTRAŽUJE
Cure detalji drame kod Rijeke: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu
Austrijanci u velikim problemima, nedostaju im radnici tijekom zimske sezone
Alarmantno
Zemlja s mnogo hrvatskih radnika u problemima: Kritično nedostaje radne snage, a nude minimalnu plaću od 2200 eura
show
Chef Vukadin na snimanje MasterChefa došao u društvu sinčića
sinčić gabrijel
Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta
Marino Vrgoč predstavio pjesmu "Snovi"
"Snovi"
Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!
Preminula je Sally Kirkland
tužna vijest
Preminula glumačka legenda koju pamtimo po kultnoj ulozi iz 80-ih godina
zdravlje
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
6 simptoma zbog kojih trebate odmah napraviti krvne pretrage
Ne ignorirajte ih!
6 simptoma zbog kojih trebate odmah napraviti krvne pretrage
zabava
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Odustali od nasljednika?
Ovaj telefon trebao je pokrenuti novi trend na tržištu, no korisnici su mu pokazali palac dolje
Znanstvenici iznenađeni: Otkrili potpuno novu vrstu pčele, zbog jednog detalja dobila jezivo ime
Zastrašujući izgled
Znanstvenici iznenađeni: Otkrili potpuno novu vrstu pčele, zbog jednog detalja dobila jezivo ime
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
Tek je počeo s radom
Već prva snimka opservatorija Vera C. Rubin zapanjila astronome i otkrila skrivenu tajnu jedne poznate galaksije
sport
Oscar se srušio na treningu
problemi sa srcem
Slavni brazilski nogometaš srušio se na treningu: Odmah završava karijeru?
Hrvatska protiv Srbije na Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju: Policija zabranila posjet gledateljima
UEFA odredila
Hrvatska protiv Srbije na Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju: Policija zabranila posjet gledateljima
CRNA GORA – HRVATSKA Vatreni prvi put kod susjeda, evo kad je prijenos
uživo na Novoj TV i gol.hr-u!
CRNA GORA – HRVATSKA Vatreni prvi put kod susjeda, evo kad je prijenos
tv
Kumovi: Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
KUMOVI
Ovo je možda zadnji razgovor oca i sina
U dobru i zlu: Probala ih je upozoriti, ali je šteta već napravljena
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Probala ih je upozoriti, ali je šteta već napravljena
MasterChef: 13 za Eliasa ipak nije sretan broj – zahtjevan desert koštao ga je mjesta u MasterChefu!
NAPUŠTA NATJECANJE
13 za Eliasa ipak nije sretan broj – zahtjevan desert koštao ga je mjesta u MasterChefu!
putovanja
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Lijek iz vrta
Sveti bosiljak: Čistač jetre i antidepresiv iz vrta koji je osobito omiljen zimi
Čokoladni kolač recept
Savršenstvo bez mane
Ovako sočne čokoladne kolače još nismo probali! Biskvit je natopljen jednom, a prekriven drugom kremom
novac
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Nova pravila
Ryanair uvodi veliku promjenu za sve putnike. Evo što se mijenja od 12. studenog
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
lifestyle
Recept za mekani kuglof sa sirom i čokoladom
Uz kavu
Biskvit je tako mekan, ali krema je božanstvena: Pročitajte recept za najfiniji kuglof
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Topli modeli gležnjača i niskih čizmi iz trgovina
Modeli za svaki dan
15 toplih gležnjača i niskih čizama s kojima ćete biti spremni i za minuse
sve
Chef Vukadin na snimanje MasterChefa došao u društvu sinčića
sinčić gabrijel
Isti tata! Chef Vukadin na snimanje MasterChefa doveo najslađeg gosta
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Čovječe…
Medvjed im ušetao u kuću, ali nije bio spreman na ovakav otpor
Marino Vrgoč predstavio pjesmu "Snovi"
"Snovi"
Poslušajte pjesmu devetogodišnjeg Marina s kojom se Hrvatska vraća na važno natjecanje!
 
